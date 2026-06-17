全球主要央行貨幣政策正經歷罕見的大分流現象，美、歐、日、澳洲、印尼同步緊縮，部分為抗通脹，亦有部分緣於要捍衛匯價；反觀中國卻成為了少數仍具減息空間的主要經濟體。這一格局將從根本上重塑全球資金流向。

從政策面出發，印尼央行於6月9日突然加息25個基點至5.5%以捍衛匯價；歐洲央行6月11日加息25基點至2.25%；日本央行昨天一如市場預期，於6月16日將政策利率由0.75%上調至1%，創31年新高；澳洲央行把基準現金利率維持在 4.35%不變；美聯儲雖預計6月維持利率不變，但將刪除聲明中暗示降息的「寬鬆偏向」措辭，預期新任主席沃什初試啼聲，立場偏鷹。年初至今，全球加息央行數量已超越降息央行，為2023年8月以來首次。