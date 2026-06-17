全球主要央行貨幣政策正經歷罕見的大分流現象，美、歐、日、澳洲、印尼同步緊縮，部分為抗通脹，亦有部分緣於要捍衛匯價；反觀中國卻成為了少數仍具減息空間的主要經濟體。這一格局將從根本上重塑全球資金流向。
從政策面出發，印尼央行於6月9日突然加息25個基點至5.5%以捍衛匯價；歐洲央行6月11日加息25基點至2.25%；日本央行昨天一如市場預期，於6月16日將政策利率由0.75%上調至1%，創31年新高；澳洲央行把基準現金利率維持在 4.35%不變；美聯儲雖預計6月維持利率不變，但將刪除聲明中暗示降息的「寬鬆偏向」措辭，預期新任主席沃什初試啼聲，立場偏鷹。年初至今，全球加息央行數量已超越降息央行，為2023年8月以來首次。
從資金流向分折，市場最關鍵的變數將會是日圓套利交易的大規模平倉潮。長期以來，日圓都是全球「最便宜的融資貨幣」，大量資金以低息日圓借出，投向美股、新興市場等高收益資產套息。
在全球緊縮浪潮中，中國人民銀行行長潘功勝已明確表示2026年將實施「適度寬鬆的貨幣政策」，靈活運用降準降息等多種工具。市場普遍預期下半年仍有減息空間，人民幣資產融資成本相對低，有可能吸引套利資金借入人民幣、投向高息資產，同時也吸引尋求避險的國際資本流入中國債市，利差交易資金的流入令中國成為「資金窪地」。中國作為主要經濟體中政策環境最為穩定的國家，其債券市場可能成為全球資金的「避風港」。
全球資金正在經歷從「追逐風險」到「重新定價風險」的轉捩點。惟凡事看兩面，風險亦不容忽視。一方面，若美元維持強勢、日圓走強引發全球避險，人民幣可能面臨被動升值壓力，損害出口競爭力；另一方面，全球流動性收縮可能通過港股等渠道傳導至A股，引發短期波動。此外，央行引導市場利率回歸政策利率，意味著國內流動性雖寬鬆但不會氾濫。