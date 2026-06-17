2026年第二季香港經濟表現預測

基於香港首季的經濟數據，第二季經濟表現將會如何？ 早前財政司長陳茂波表示，不同行業對經濟增長的「體感溫度」有落差。是的，根據政府公布的首季經濟數據，我們的經濟表現理應值得開香檳，實質本地生產總值按年強勁增長5.9%。從宏觀角度分析，私人消費開支在第一季按年實質上升4.9%，比同期政府消費開支按年實質上升3.0%還要高，受購置機器、設備及知識產權產品的開支急升帶動，整體投資開支更上升17.7%。最意想不到的可能是對外貿易，整體貨物出口首季大幅增長23.7%，而即使服務輸出亦錄得3.5%穩健擴張。在任何一個發展成熟的先進經濟體，這樣的宏觀經濟表現都是值得慶祝的。然而，觀察到有落差的「體感溫度」，財爺表示要令整個社會都能夠分享經濟成果還需要一些時間。

問題是，還需要一些時間之前，香港的經濟會慢下來甚至轉勢嗎，尤其美伊戰爭正影響著整個季度？對已公布的官方數據，Grok有以下解讀： 「進入第二季首月(4月)：消費相關零售銷售值及量均維持正增長(雖增速較首季早期月份有所回落，但首4個月累計仍達雙位數)，貨品出口值增速在4月進一步加快至42.9%(高於3月及第一季平均)，失業率維持低位穩定無明顯惡化跡象，物價升幅溫和……從已觀察到的序列趨勢(第一季組成加速 + 4月出口及零售持續正增長)來看，第二季GDP按年實質增長將維持正值，動能與第一季趨勢一致，惟最終數值須待後續月份完整統計確認。」

以純統計角度分析宏觀數據，香港的經濟好景仍具動力，美伊戰爭似乎未有對我們造成重大負面影響。傳媒較少提及的，是2026年港樓及美股的升幅是溫和的，港股卻並未有如以往兩年為股民製造更多財富。換句話，2026年的經濟好景，主要來自實質經濟活動帶動的收入增長，而非單純預期收入增加甚至泡沫式的確資產升值。網上購物以至北上消費，時至今日已是老生常談。結構性的消費轉型，需要結構性的生產轉型相適應。2026年的首季宏觀數據，加上這裏就第二季的宏觀預測，整體收入增長並非單純紙上富貴。真正的問題是，收入增長引發的購買力提升，可導致各行各業同時受惠嗎？