2026年第二季香港經濟表現預測

基於香港首季的經濟數據，第二季經濟表現將會如何？
早前財政司長陳茂波表示，不同行業對經濟增長的「體感溫度」有落差。是的，根據政府公布的首季經濟數據，我們的經濟表現理應值得開香檳，實質本地生產總值按年強勁增長5.9%。從宏觀角度分析，私人消費開支在第一季按年實質上升4.9%，比同期政府消費開支按年實質上升3.0%還要高，受購置機器、設備及知識產權產品的開支急升帶動，整體投資開支更上升17.7%。最意想不到的可能是對外貿易，整體貨物出口首季大幅增長23.7%，而即使服務輸出亦錄得3.5%穩健擴張。在任何一個發展成熟的先進經濟體，這樣的宏觀經濟表現都是值得慶祝的。然而，觀察到有落差的「體感溫度」，財爺表示要令整個社會都能夠分享經濟成果還需要一些時間。
問題是，還需要一些時間之前，香港的經濟會慢下來甚至轉勢嗎，尤其美伊戰爭正影響著整個季度？對已公布的官方數據，Grok有以下解讀：
「進入第二季首月(4月)：消費相關零售銷售值及量均維持正增長(雖增速較首季早期月份有所回落，但首4個月累計仍達雙位數)，貨品出口值增速在4月進一步加快至42.9%(高於3月及第一季平均)，失業率維持低位穩定無明顯惡化跡象，物價升幅溫和……從已觀察到的序列趨勢(第一季組成加速 + 4月出口及零售持續正增長)來看，第二季GDP按年實質增長將維持正值，動能與第一季趨勢一致，惟最終數值須待後續月份完整統計確認。」
以純統計角度分析宏觀數據，香港的經濟好景仍具動力，美伊戰爭似乎未有對我們造成重大負面影響。傳媒較少提及的，是2026年港樓及美股的升幅是溫和的，港股卻並未有如以往兩年為股民製造更多財富。換句話，2026年的經濟好景，主要來自實質經濟活動帶動的收入增長，而非單純預期收入增加甚至泡沫式的確資產升值。網上購物以至北上消費，時至今日已是老生常談。結構性的消費轉型，需要結構性的生產轉型相適應。2026年的首季宏觀數據，加上這裏就第二季的宏觀預測，整體收入增長並非單純紙上富貴。真正的問題是，收入增長引發的購買力提升，可導致各行各業同時受惠嗎？
所謂的「K形分化不均衡復甦」，指的是濟復蘇過程中不同行業、企業或群體恢復速度嚴重分化的現象。K的上臂，受益於旅客、奢侈品、科技、財富效應的板塊，表現強勁甚至超疫前；K的下臂，依賴本地消費、傳統模式、中小企的板塊，復甦緩慢、持平甚至持續下跌或結業。以餐飲業為例，旅遊區高級食肆、連鎖快餐、平價放題、新興體驗式餐飲皆有較好表現，傳統中式酒樓、中小型食肆、非旅遊區餐廳，則出現利潤倒退甚至大量結業。香港需要結構性的生產轉型，商界需要想出辦法提供比網上購物以至北上消費更吸引更商增值的貨品及服務。