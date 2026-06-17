德林國際 待價值修復

德林國際(1126)屬大型玩具製造商，主要從事產銷毛絨玩具、塑膠手板模型及防水布罩等產品。公司與多個國際知名玩具品牌、角色版權擁有人及授權商保持長期合作，以確保訂單穩定。現時在內地、越南及印尼等地設立生產基地，多元化地區性布局有助應付客戶帶來的機遇。
業績方面，公司去年收入59.74億元，按年升9.6%，主要受惠於客戶的強勁訂單需求。惟因成本上升及市場競爭激烈，毛利下跌拖累盈利出現倒退。以現價計，市盈率僅約6.6倍，估值不算貴。至於公司坐擁近18億元現金，有息銀行借貸約4,000萬元，財務相當穩健。以現價計，淨現金佔公司市值約38%，防守性甚強。考慮到現金充裕，公司近年積極提升派息比率，現時達59%，每股股息0.6元，相當於股息率8.9厘，增加股份的吸引力。
展望未來，近期中東衝突事件緩和，有利原材料價格從高位逐步回落，成本壓力有望轉化為毛利改善。另外，公司積極擴建廠房以提升產能，不排除為潛在新增訂單做好準備，屬利好的訊號。隨著市場有不少新興IP品牌的誕生，公司或有能力擴大現有客戶群，為未來創造更多的增長動力。過去一年股價已從高位回調近65%，市場已計入大部分不利因素。反過來若公司繼續交出好業績，股價或有築底上升的趨勢。考慮到現價估值偏低，不妨趁低吸納股份，等待市場修復公司合理價值。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人士，其本人及相關客戶並沒有持有上述股份，並可能隨時買入/賣出以上提及股份