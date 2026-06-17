德林國際 待價值修復

德林國際(1126)屬大型玩具製造商，主要從事產銷毛絨玩具、塑膠手板模型及防水布罩等產品。公司與多個國際知名玩具品牌、角色版權擁有人及授權商保持長期合作，以確保訂單穩定。現時在內地、越南及印尼等地設立生產基地，多元化地區性布局有助應付客戶帶來的機遇。

業績方面，公司去年收入59.74億元，按年升9.6%，主要受惠於客戶的強勁訂單需求。惟因成本上升及市場競爭激烈，毛利下跌拖累盈利出現倒退。以現價計，市盈率僅約6.6倍，估值不算貴。至於公司坐擁近18億元現金，有息銀行借貸約4,000萬元，財務相當穩健。以現價計，淨現金佔公司市值約38%，防守性甚強。考慮到現金充裕，公司近年積極提升派息比率，現時達59%，每股股息0.6元，相當於股息率8.9厘，增加股份的吸引力。