地緣政治缓和下 國際油價回落有利國航收入

中國國航(753)的業務優勢主要體現在其獨特的國家級戰略地位、高品質的航線網絡以及強大的樞紐控制力。 除了擁有獨特的品牌與戰略地位，中國國航在航線網絡上擁有國內最廣泛的國際航線網絡，尤其在歐美洲際線上優勢明顯，歐洲航線份額佔中國內地航司的35%。航線覆蓋全球六大洲及32個「一帶一路」沿線國家。同時國內網絡均衡覆蓋經濟發達地區，2025年執行國內航線394條、國際及地區航線131條。 此外，集團亦具備強大的樞紐控制力：主基地位於北京首都國際機場，在該樞紐占據主導地位，2025/26冬春航季航班量市場份額高達66%。通過「一市兩場」戰略深度掌控北京核心市場；同時增資深圳航空強化大灣區布局，共享發展紅利。

集團在高價值的客戶基礎上，提供常旅客計劃「鳳凰知音」會員貢獻的收入佔比已超過50%。這批對價格敏感度較低的優質商務客群，為公司提供了穩定的收入來源。 至於成本控制與經營效率方面，國航全面升級成本管控體系，優化債務結構。2026年第一季度客座率達84.8%，營收同比增長11.3%並實現扭虧為盈，展現出經營效率的顯著提升。 再者，集團持有國泰航空29.99% 股權，持續貢獻可觀的投資收益。同時推進「國航系」內部運力協同，鞏固主幹線競爭力。 財務表現方面，集團2024年營業額達1,666.99億元人民幣，2026年第一季度強勁扭虧。

總體而言，國航的競爭優勢深植於其難以複製的國家級地位和對核心市場的控制，這構成了其長期競爭的基石。 近期油價因地緣政治局勢緩和下回落，香港股票分析師協會副主席潘鐵珊認為對中國國航的盈利是明顯的利好。航空燃油是國航最大的單項成本，油價下跌能直接、快速地減輕成本壓力，提升利潤。 由於燃油成本約佔國航總成本的30%，是其業績最敏感的「命門」。從敏感性測算顯示，航油價格每變動5%，國航成本就會反向變動約25億元。考慮到近期油價已從高位大幅回落，全行業有望釋放數百億元的成本紅利。

油價回落亦恰逢第三季暑運旺季，若票價和旅客周轉量能延續增長，國航業績彈性會更大。此外，國航國際航線佔比高，能從中歐票價大漲中受益，提供超越行業的對沖能力。雖然如此，但傳導存在滯後：國內航油定價比海外滯後約一個月，利好完全釋放需要時間。 總體而言，油價回落對國航是實質性利好，成本節省幾乎能直接轉化為淨利潤。多家機構指出，在供需改善的背景下，油價回落將保障旺季經營顯著改善。 投資者可考慮現價作中線吸納，目標5.8元，跌破4.1元止蝕。