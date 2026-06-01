上半年小結：利率預期逆轉 AI憂現泡沫　下半年如何攻守兼備

感謝讀者一直以來的支持，本欄目於本月畫上句號。藉今次機會與大家回顧2026年上半年的投資市場表現。上半年投資市場經歷了重大轉變。年初對美國聯儲局降息的樂觀預期，在近日強勁的勞動力市場數據面前，市場迅速修正並估計利率將持續高企。 與此同時，AI革命的浪潮持續，但投資者的討論已從「是否存在泡沫」，深化至「泡沫在何處、機會在何方」。站在年中承先啟後之際，投資者需在宏觀的審慎與科技的狂熱之間，尋找一條更為精準的投資方向。

告別降息預期 近期市場最大的變數，莫過於遠超預期的美國5月非農就業數據。有大行報告指出，強韌的勞動力市場徹底打消聯儲局年內減息的緊迫性，已經不再預期2026年降息。 同時警示，在關稅、地緣政治引發的高油價，以及AI基建帶來的額外需求這「三重催化」下，核心PCE通脹在年內恐怕難以有效回落至3%以下。這意味著聯儲局將有充分理由維持當前的利率水平，甚至有機會加息。大行直言，重啟加息的概率已從10%翻倍至20%，而明年溫和減息的基準情形概率則降至30%。表明在經濟不出現斷崖式衰退的前提下，高利率將是我們必須適應的新常態。

AI 的「下半場」：從基建狂熱到應用掘金 另一方面，AI投資已進入分化階段。當前AI產業鏈上游的「原材料」有泡沫跡象，而中游的「基礎設施」（如晶片、數據中心）亦有過熱隱憂，其高昂的折舊率對營運商的財務實力構成考驗。 簡單持有全球大型晶片股的策略風險似乎正在增加，投資者的目光應從狂熱的基建，轉向更具潛力的下游應用領域，如機械人、工業自動化、生物科技等；亦應尋求新的顛覆性技術，如「量子電腦」（quantum computing）等。下半年的投資關鍵，在於辨識那些能將技術轉化為實際收入的關鍵應用場景。

中港市場：防禦與進取並存的雙軌策略 美國利率持續高企，意味著美元將維持強勢，這對包括港股在內的新興市場構成資金流動性壓力。因此投資者宜採取雙軌策略。防守方面，可聚焦具備穩定現金流和高股息率的標的，如部分國企及公用事業股。較進取的，則應緊扣全球AI應用趨勢，發掘香港及內地市場的獨特機會。相較於在AI基建上追趕，中國企業在互聯網雲計算、AI+醫療、高端製造（自動化）及新消費等應用層面擁有龐大的市場和數據優勢，估值亦更具吸引力。

總括來說，下半年需密切關注三大關鍵變數：1）美國勞動力市場是否出現降溫跡象；2）AI基建龍頭的財報能否持續支撐其高昂估值，警惕業績後的市場風險；3）中國的「組合拳」政策，尤其在財政刺激方面，力度能否超出市場預期。 資產配置上，不應再將所有籌碼押注於單一的AI基建主題，適度增加對AI應用層、高息防禦股以及具備估值優勢的中國資產的配置，是應對當前市場分化局面的選擇。 展望未來，市場無疑將更為複雜。我們告別降息憧憬，迎來需要更仔細操作的時代；我們也走出AI狂歡，進入考驗選股能力的應用掘金階段。挑戰與機遇並存，對理性投資者而言，這正是去蕪存菁、辨識真正價值所在的大好時機。