錯誤置業概念應撥亂反正

香港置業的難度長期被誇大！終於有更多香港精英盡言責，紛紛發文以正視聽，筆者過去多次撰文並陳列數據：年輕人是有能力靠自己置業（兩口子收入中位數合共5萬元，每月儲蓄3成收入，約3年多可儲蓄到價值約620萬元物業的首期資金，並且可符合銀行的入息要求），而實際上車區的樓價，例如屯門區買二手兩房單位不乏400多萬元，樓價比兩口子的購買能力上限再便宜100萬元以上，加上普遍供樓平過交租！我們未來要做的是將過分重視上車門檻的觀念撥亂反正，應理順各置業階梯的轉流率，以免令換樓階梯再長期受忽視，才能確保市民上車之餘，之後到換樓階段有更暢順的上游空間。

Demographia《國際住宅負擔能力報告》公布後，被傳媒以「不吃不喝14.1年才能置業」作標題，有關引述十分譁眾取寵！這類報導最大盲點，在於其以稅前收入作為計算基礎，低估了香港是低稅率地區，香港市民實際稅後購買力其實強得多！香港薪俸稅標準稅率長年維持在15%，加拿大平均約32%，澳洲約29.6%，部分歐洲國家甚至高達五成。香港更加擁有極為成熟且覆蓋廣泛的公營房屋補貼階梯，以私樓樓價中位數字除以所有家庭的入息中位數字其實是一種誤導！而且半數家庭居於公營房屋，拉低了整體入息中位數來對比高收入階層的私樓樓價，得出的結果自然嚴重失真！

事實上，各換樓階梯不單只是累積市民的財富，市場更暢順運作更加有助於分配社會財富！轉流率改善更加能夠增加二手放盤量，香港是一個十分幸福的地方，有完善房屋政策，幾乎沒有Homeless（無家可歸者），近半人住在資助房屋（包括公屋、居屋），居屋住戶可享受到樓價升值，公屋住戶可透過綠表身份，以免補地價購買居屋，更加低至半成首期上車（以綠表資格購買未補地價的居屋，最高可申請 95% 按揭）！其實白居二政策不單提高了上車的機會，也提供二手供應量和令市場機制保護了居屋業主的房產價值。加上香港按揭壞賬低，令銀行安穩地賺大錢，是健康且令人驕傲的產業。網上及傳媒長期對房地產的負面評價妨礙了產業發展，回歸後政府做了大量功夫，就算1997年前有地產霸權，過往20年已淡化了不少，是時候合適地關心產業是否具有足夠空間發展去為城市作建設！香港是彈丸之地也是大都會，必越來越多境外人進入，其實很難追求地產價格太便宜，樓價能夠平衡到建築成本、通脹和做到供求平衡已經是一個合理的目標！脫離目標只會給予虛假期望年輕人，其實是害了他們！我們應該鼓勵年輕人努力工作，這個世界的真相是森林定律！古今中外都存在激烈競爭啊！