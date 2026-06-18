中電信轉型AI基建 中長期樂觀

中國電信(0728)近日推出面向不同客群的系列試商用Token套餐，市場對期待電訊商從傳統流量計費邏輯，逐步過渡到「按用量/按額度計價」的AI消費方式。當內地電訊市場進入增長趨緩期，移動數據滲透接近天花板，電訊商需要新的收入來源。AI Token恰好把電訊企業長期沉澱的網絡觸達能力、雲計算資源與用戶數據轉化爲可被終端消費者理解與購買的AI服務包裝。電訊商若自有大型語言模型，能與國內頂尖模型保持同步，便可更深度參與AI堆疊價值，而不只是單純做渠道分銷商。

對中電信而言，這一點具備落地條件：其套餐設計將自有及第三方算力資源整合在同一框架下，並以星辰大模型、GLM5等國內主流方案爲核心，降低用戶導入AI服務的成本。中電信的Token套餐覆蓋面完整，針對開發者及中小微企業客戶，套餐融合星辰大模型和GLM5等能力，面向個人及家庭的方案上，中電信以星辰大模型、DeepSeek V3.2等組合適配辦公輔助、學習創作、文案撰寫等高頻應用。另一方面，中電信近期成立人工智慧產業私募基金，出資額達20億元，投向範圍涵蓋股權投資、投資管理等領域，有望在AI供給側加速找到可商用化的技術與應用，進而提升Token生態的內容供給能力。中電信正從傳統網絡運營商走向「AI基礎設施供應商」。在模型能力、算力資源、渠道觸達與生態運營四方面持續兌現，中電信的中長期前景值得樂觀。