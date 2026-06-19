遠金呎價破局 商廈冰火兩極

香港的寫字樓市場，近來出現了一宗「破局」成交，令人眼前一亮。遠東金融中心47樓兩個全海景單位，以建築面積約4,359方呎，創下近年罕見的高價—每方呎25,600元。買家更是金融界熟悉的耀才證券葉茂林相關人士。這並非普通投資者衝動行徑，而是金融業者的精準判斷，對市場帶來舉足輕重的影響。
新買家擁有的自置物業門店及辦公室不少，清楚商業房地產價格；而本身業務又是金融股票證券業，更清楚資金流的復甦速度，因此敢於以近年罕見的高價入市，更為市場嘖嘖稱奇。目前中環、金鐘區甲級寫字樓租買表現因金融業回暖而逐步鞏固，知名度高的甲厦如皇后大道中九號、遠東金融中心、力寶中心，甚至中環中心等地標性甲廈，成交呎價逐漸站穩，用家與投資者均見入市支持。這是資金信心的回歸，也是金融業「火車頭效應」的直接體現。然而，市場冰火兩極的另一端卻令人唏噓。灣仔的乙級寫字樓，呎價屢創新低，尋底味濃：灣仔筆克大廈全層最新成交呎價僅以9,266元告終，新時代中心更跌至4,824元，北海中心中層單位成交呎價5,308元。
另邊廂，東九龍更是重災區，四洲集團中心劈價至每方呎4,000元，首批低層雖然迅速沽清，但加價後銷情漸見停滯，送車位也無助銷情。新世界發展的荔枝角永康街 83 號亦加入減價行列，扣除回贈後呎價竟低於
6,000元，短短數月跌幅逾一成，減價效應令項目成功沽出約30個細單位，但這種「割價求售」的姿態，正是市場寒冬的最佳寫照。這種冰火兩極，揭示了香港經濟復甦的 結構性不平衡：金融業帶動：金融業佔GDP比重高，率先推動核心區甲廈成交。但本港經濟市場中小企仍見困境：非金融產業仍在寒冬，銀行對工商舖按揭冷若冰霜，中小企難以自置物業。地產策略分化，核心甲廈成為資金避風港，非核心商廈則淪為減價求售。
在這場「復甦盛宴」中似乎只屬於金融業者。中小企仍在水深火熱，銀行拒人於千里，寧租不買成為唯一選項。金融巨頭高價入市，象徵信心與資本的勝利；中小企卻只能抱持「獅子山精神」，在經濟轉形及成本壓力下自求多福。寫字樓市場的冰火兩極，正是香港經濟的縮影：一邊是資金信心的回歸，一邊是結構性脆弱的暴露。若非金融產業則難以分享到復甦紅利，那麼甲廈的繁華，終究只是少數人的盛宴，而大多數企業，仍要在寒冬裡苦苦掙扎。