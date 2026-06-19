遠金呎價破局 商廈冰火兩極

香港的寫字樓市場，近來出現了一宗「破局」成交，令人眼前一亮。遠東金融中心47樓兩個全海景單位，以建築面積約4,359方呎，創下近年罕見的高價—每方呎25,600元。買家更是金融界熟悉的耀才證券葉茂林相關人士。這並非普通投資者衝動行徑，而是金融業者的精準判斷，對市場帶來舉足輕重的影響。

新買家擁有的自置物業門店及辦公室不少，清楚商業房地產價格；而本身業務又是金融股票證券業，更清楚資金流的復甦速度，因此敢於以近年罕見的高價入市，更為市場嘖嘖稱奇。目前中環、金鐘區甲級寫字樓租買表現因金融業回暖而逐步鞏固，知名度高的甲厦如皇后大道中九號、遠東金融中心、力寶中心，甚至中環中心等地標性甲廈，成交呎價逐漸站穩，用家與投資者均見入市支持。這是資金信心的回歸，也是金融業「火車頭效應」的直接體現。然而，市場冰火兩極的另一端卻令人唏噓。灣仔的乙級寫字樓，呎價屢創新低，尋底味濃：灣仔筆克大廈全層最新成交呎價僅以9,266元告終，新時代中心更跌至4,824元，北海中心中層單位成交呎價5,308元。