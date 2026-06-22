Non Consent按揭申請注意事宜

上期提及按揭申請人需向銀行簽署按揭資料同意書，以授權銀行查閱其信貸紀錄，當中一般需簽訂表格一，即同意提供包含按揭資料的信貸紀錄，若不同意提供樓宇相關資料，則簽訂表格二(行內俗稱Non Consent按揭申請)，但實際上較大部份銀行不接納Non Consent按揭申請。

根據現時情況，市場上亦有部份銀行接受Non Consent按揭申請，換句話說，銀行查閱借款人的信貸紀錄並不包含樓宇按揭資料; 但留意，這並非等如銀行審批按揭時可撇除借款人現存的按揭債務狀況。部份銀行主要是接納借款人選擇以保障個人私隱的方式申請按揭，但基於信貸紀錄不包含按揭資料，銀行在審批程序便會增加步驟，盡量以現有紀錄及資料尋找蛛絲馬跡並向借款人進一步提問，以便對於借款人的負債狀況作出綜合判斷。故此，Non Consent按揭申請的審批時間往往較長，而基於信貸風險較高，銀行在審批上會較嚴謹及保守，一般亦需要因應信貸風險提高而扣減可借按揭成數又或上調按揭息率；亦有機會基於存疑而最終未能批出按揭貸款。