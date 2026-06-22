Non Consent按揭申請注意事宜

上期提及按揭申請人需向銀行簽署按揭資料同意書，以授權銀行查閱其信貸紀錄，當中一般需簽訂表格一，即同意提供包含按揭資料的信貸紀錄，若不同意提供樓宇相關資料，則簽訂表格二(行內俗稱Non Consent按揭申請)，但實際上較大部份銀行不接納Non Consent按揭申請。
根據現時情況，市場上亦有部份銀行接受Non Consent按揭申請，換句話說，銀行查閱借款人的信貸紀錄並不包含樓宇按揭資料; 但留意，這並非等如銀行審批按揭時可撇除借款人現存的按揭債務狀況。部份銀行主要是接納借款人選擇以保障個人私隱的方式申請按揭，但基於信貸紀錄不包含按揭資料，銀行在審批程序便會增加步驟，盡量以現有紀錄及資料尋找蛛絲馬跡並向借款人進一步提問，以便對於借款人的負債狀況作出綜合判斷。故此，Non Consent按揭申請的審批時間往往較長，而基於信貸風險較高，銀行在審批上會較嚴謹及保守，一般亦需要因應信貸風險提高而扣減可借按揭成數又或上調按揭息率；亦有機會基於存疑而最終未能批出按揭貸款。
換句話說，借款人不要誤以為選擇Non Consent按揭申請必定等於銀行可免除計算其現存按揭債務。事實上，銀行之按揭申請表已需由按揭申請人填寫申報其現有按揭狀況包括是否有其他按揭在身、按揭供款金額等。此外，銀行亦會根據借款人提交的銀行帳戶月結單、現金流動及信貸紀錄尋找線索，若發現正在為樓按供款，銀行同樣需將供樓金額計入供款佔入息比率。例如銀行會從借款人的銀行月結單查看是否有定期的入數或支出紀錄，若顯示有相關紀錄，銀行會進一步向借款人瞭解有關現金流動是否債務還款，並需提供相關文件。此外，信貸紀錄載有借款人曾經申請信用卡或私人貸款的登記地址，對於Non Consent按揭申請，銀行亦慣常會為有關地址進行查冊，若發現借款人屬於有關物業的業主及按揭借款人，銀行亦需向借款人瞭解供款並列入供款佔入息比率計算。
當然，借款人既然獲賦予權利可選擇以Non Consent形式申請按揭，市場上確實造就了一些因着此方面彈性而成功上會的個案。然而，借款人應明白，Non Consent方式申請按揭的本義是尊重保護私隱的權利而並非隱藏按揭債務，故此銀行仍會盡力向借款人瞭解債務狀況。而對於Non Consent審批形式之按揭，現時市場上有部份銀行接納申請，但基於信貸風險較高，銀行一般會扣減按揭成數，較常見是扣減一成至兩成按揭，例如由7成按揭降至6成或5成；又或上調批出之按揭息率，加幅為1厘或以上。
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