海峽石油化工撥亂反正 砥礪前行

在香港資本市場中，停牌企業的復牌進度與管治重組一向受到市場理性關注。自2024年底暫停買賣以來，海峽石油化工（00852.HK）因前任管理層任內遺留的法律糾紛與財務治理問題，經歷了一段較長的內部整頓期。隨着公司近期陸續刊發2024年經審核全年業績，並公布法證調查及內控審查的最新進展，相關歷史疑慮正逐步釐清，為評估該股後續走勢提供了更具客觀性的數據與邏輯支撐。
盈警反映整改陣痛
從基本面來看，集團在清理歷史問題的同時，核心石化貿易業務仍維持一定營運彈性。2024財年經審核綜合業績顯示，集團全年總收入為15.98億港元，同比增長26.2%，反映其在核心產品領域的市場份額未出現根本性動搖。儘管因就前任管理團隊任內的特定交易作出審慎計提及減值，導致該年度賬面淨虧損擴大，但此舉亦屬新管理層在審計層面清理歷史包袱、提升財務透明度的必要會計處理。
筆者關注到，公司將於2026年6月23日刊發未經審核的2025年中期業績。根據公司上周五公告，相比截至2024年6月30日止六個月的公司擁有人應佔未經審核虧損約880萬港元，預期該集團截至2025年6月30日止六個月錄得的公司擁有人應佔虧損，將介乎約6,200萬港元至6,600萬港元。相關虧損主要由於當時市況不利，石化產品製造業務錄得毛損，拖累整體毛利表現；同時，前任管理層留下的法律及專業費用大幅增加，以及現任管理層為推動股份於聯交所恢復買賣所產生的相關支出，致使行政開支上升，僅部分被外匯收益淨額增加所抵銷。
由此可見，該期業績因經營成本上升，以及在推進重組與配合監管過程中產生的法律及行政費用大幅增加，因而錄得盈警。從財經專業角度分析，相關法律及行政費用主要屬非經常性開支，是現任管理層自2025年初股東特別大會完成重組以來，為滿足聯交所復牌指引、開展法證調查及完善內控體系所必須承擔的合規成本。雖然此類費用短期內對賬面利潤構成顯著壓力，但其核心作用在於釐清並根治過往的管治漏洞。至於經營成本的上升，則部分反映了集團為新產能投產前所作的前期資源投入。
內控合規與財務治理雙線並行
至於市場此前最為關注的違規指控，根據公司6月12日公告，獨立法證調查員在執行額外程序並分析相關證據後更新了調查報告，確認此前有關涉嫌挪用資產及子公司不合作的指控均不成立，相關大額轉賬具備商業理據，且不涉及關連人士。調查亦證實，前董事姚國梁曾存在規避上市規則披露要求等不當行為，但其已不再擔任公司任何職務。董事會重申，概無證據顯示現任管理層存在誠信問題，這在一定程度上穩固了公司在新管治架構下的信用基礎。
在合規進度方面，海峽石油化工（00852.HK）委聘的獨立內控顧問凱晉諮詢已提交內控報告，確認在查核範圍內未發現集團內部控制系統存在重大缺陷，過往歷史缺陷亦已獲得相應補救。針對2024財年核數師（審計師）提出的保留意見，現任管理層亦已採取有力補救措施，包括成功恢復澳門公司的完整財務資料，並澄清相關受限銀行賬戶並未附帶任何融資或對外擔保，使整體財務及營運風險回落至可控水平。
展望後續發展，集團位於福建香江的生產廠房已於2025年第二季度末正式竣工，目前正推進消防系統等相關審批工作。該基地投產後，預期將推動集團由單一石化貿易向「自主生產與高附加值加工」的雙驅動模式轉型，其產能釋放效率將成為能否有效消化當前成本壓力的關鍵。
此外，管理層表示，在編製2025年中期及全年業績時，預期不會出現新的審計問題，並將按計劃於2026年6月23日公布中期業績。整體而言，海峽石油化工目前的法證調查及內控審查進展已基本滿足聯交所復牌指引要求。在經歷積極合規整頓後，短期盈警固然反映了重組期間的陣痛，但亦意味著歷史不確定性正逐步出清，其復牌後的實際市場價值，仍有待未來盈利能力及產能落地情況進一步驗證。