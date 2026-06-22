海峽石油化工撥亂反正 砥礪前行

筆者關注到，公司將於2026年6月23日刊發未經審核的2025年中期業績。根據公司上周五公告，相比截至2024年6月30日止六個月的公司擁有人應佔未經審核虧損約880萬港元，預期該集團截至2025年6月30日止六個月錄得的公司擁有人應佔虧損，將介乎約6,200萬港元至6,600萬港元。相關虧損主要由於當時市況不利，石化產品製造業務錄得毛損，拖累整體毛利表現；同時，前任管理層留下的法律及專業費用大幅增加，以及現任管理層為推動股份於聯交所恢復買賣所產生的相關支出，致使行政開支上升，僅部分被外匯收益淨額增加所抵銷。

由此可見，該期業績因經營成本上升，以及在推進重組與配合監管過程中產生的法律及行政費用大幅增加，因而錄得盈警。從財經專業角度分析，相關法律及行政費用主要屬非經常性開支，是現任管理層自2025年初股東特別大會完成重組以來，為滿足聯交所復牌指引、開展法證調查及完善內控體系所必須承擔的合規成本。雖然此類費用短期內對賬面利潤構成顯著壓力，但其核心作用在於釐清並根治過往的管治漏洞。至於經營成本的上升，則部分反映了集團為新產能投產前所作的前期資源投入。

內控合規與財務治理雙線並行 至於市場此前最為關注的違規指控，根據公司6月12日公告，獨立法證調查員在執行額外程序並分析相關證據後更新了調查報告，確認此前有關涉嫌挪用資產及子公司不合作的指控均不成立，相關大額轉賬具備商業理據，且不涉及關連人士。調查亦證實，前董事姚國梁曾存在規避上市規則披露要求等不當行為，但其已不再擔任公司任何職務。董事會重申，概無證據顯示現任管理層存在誠信問題，這在一定程度上穩固了公司在新管治架構下的信用基礎。