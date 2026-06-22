周四收盤之後，看到了一篇外媒的報道：中國股市將滑向熊市。這怎麼可能？這是我的第一反應，定睛一看，它說的是MSCI中國指數，哦，這是一個老登指數，那正常。 上周是一個重要的宏觀周，中美都發生了不少大事，下面就簡單羅列且蜻蜓點水式的點評一下。首先，國內5月經濟資料陸續公佈，整體看，5月資料延續了4月的回落態勢，且回落速度進一步加快。這就可以從宏觀上解釋，當下以內需為主的老登走熊並不僅僅是風格漂移、資金追逐熱點那麼簡單，而是投資者面對經濟形勢的理性選擇，也反過來表明，目前那些希望高低切，鼓吹老登股被錯殺的言論並不靠譜。

其次，在高層雲集的陸家嘴會議上，從央行行長到證監會主席，他們演講中科技、新興產業這些詞彙出現的頻率遠遠高於投資、消費等其他字眼，這可能是市場最感興趣的點。 第三是美聯儲議息會議以及沃什的講話，我個人認為，這應該是美聯儲風格從預判轉向應對的開始，沃什任期內，不做預判，只做應對可能會是美聯儲行事的主要特徵。從這一邏輯推演出去，本次點陣圖所體現的「超鷹」大概率沒有太大的預判意義，未來利率的變化將更多是對通脹走勢的應對。