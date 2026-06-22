劃一加薪2% 未反映公務員生產力

公務員明年加薪2%，是市場供求的有效決定嗎？
行政長官會同行政會議決定，公務員劃一加薪2%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會召開會議，討論公務員薪酬調整。議員卜國明質疑，老細你叫我做嘢就得，加人工就吞咗我(0.64%，指標2.64%)，你叫我點點順氣呢？公務員事務局長楊何蓓茵回應，地緣政治引致民生壓力，政府須推紓緩措施，要審慎評看待財政，平衡多方因素得出上調2%決定。
價格理論分析工資，工資由勞動力需求與勞動力供應決定。邊際上，工資量度勞動生產力，同時反映工人時間成本。當勞動力需求增加，或勞動力供應減少，工資升；當勞動力需求減少，或勞動力供應增加，工資跌。就公務員劃一加薪2%，Grok有以下分析：
「香港公務員2026-27年度劃一加薪2%，並非純粹由市場供求有效決定的結果，而是政府依既定機制綜合六大因素(經濟狀況、生活費用、財政審慎、薪酬趨勢淨指標、職方要求及士氣)的行政平衡方案。 雖然參考了私營機構薪酬趨勢調查的正向淨指標(高層4.12%、中層2.64%、低層1.17%)，旨在吸引挽留人才、維持士氣並提供高效公共服務(符合公務員薪酬政策『大致相若』及經濟效益目標)，並在IMD 2025年全球政府效率排名第2的背景下具一定合理性，但統一調整忽略職系差異、績效連結較弱，且財政開支約60億元涉及機會成本，因此屬公營部門約束下的『第二最佳』選擇，而非理想市場中由個別供求彈性與邊際生產力精準議價的完全有效決定。」
我有一長一短的兩點補充：長的，財政審慎，儘管劃一加薪2%涉及當前直接開支約60億元，間接推高政府未來長俸支出卻是小數怕長計，未來十年累計的額外增加可能是數以百億元計的，明顯加劇庫房「咬長糧」壓力(目前已近17萬領取人數)；短的，對公務員生產力不滿，宏福苑大火暴露了多個政府部門在樓宇安全巡查、維修跟進及緊急應對上的協調問題，媒體和市民批評出現「部門之間推卸責任」、回應緩慢或前期巡查不足，導致火災後果更嚴重，最終導致市民更關注公務員生產力與薪酬的匹配度。無奈，政府既定的年度公務員薪酬調整機制的六大考慮因素，卻是沒有包括市場工資反映的公務員生產力。