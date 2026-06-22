劃一加薪2% 未反映公務員生產力

公務員明年加薪2%，是市場供求的有效決定嗎？

行政長官會同行政會議決定，公務員劃一加薪2%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會召開會議，討論公務員薪酬調整。議員卜國明質疑，老細你叫我做嘢就得，加人工就吞咗我(0.64%，指標2.64%)，你叫我點點順氣呢？公務員事務局長楊何蓓茵回應，地緣政治引致民生壓力，政府須推紓緩措施，要審慎評看待財政，平衡多方因素得出上調2%決定。

價格理論分析工資，工資由勞動力需求與勞動力供應決定。邊際上，工資量度勞動生產力，同時反映工人時間成本。當勞動力需求增加，或勞動力供應減少，工資升；當勞動力需求減少，或勞動力供應增加，工資跌。就公務員劃一加薪2%，Grok有以下分析：