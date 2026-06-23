中國建材向新材料科技邁進

在穩固基本盤的同時，公司最大吸引力來自持股29.22%的核心子公司——中國巨石（600176）。AI服務器對信號傳輸要求極高，推高了高端覆銅板（CCL）需求。電子級玻纖布作為覆銅板核心上游原材料（佔成本15%-20%），正迎來高景氣週期，中國巨石正是該領域龍頭。

從基礎水泥業務來看，受房地產與基建需求疲軟影響，公司2025年歸母淨虧損37.45億人民幣，正處於行業週期底部。面對供強需弱，公司透過“曉妙”大模型推進數字化轉型，顯著降低成本與能耗；同時加速國際化佈局，2025年海外業務收入同比大增24%，為傳統業務築起抗週期安全網。

當前市場對中國建材的認知多停留在傳統建材週期波動上，但其角色正向“新材料科技”邁進。

當前電子布市場呈極強“量價齊升”態勢。受AI算力需求急增影響，全球高端電子布供需缺口高達25%-30%。價格端，主流7628規格電子布已從2025年三季度的3.7元/米飆升至2026年6月的7.4元/米以上，實現翻倍；高端薄型電子布更達9.3元至9.7元/米。供給端，高端電子布擴產週期長達18至24個月，且核心織造設備依賴進口，供需緊平衡格局將延續至明年。

作為AI硬件底層材料的“隱形鏈主”，中國巨石憑藉全球電子布產能第一優勢，目前高端產線滿負荷生產，訂單排至2027年，出貨實行“配額制”。這部分超額利潤將直接增厚中國建材合併報表業績。此外，作為央企，中國建材正全力推動產業向高端化、智能化轉型，並啟動對中國巨石的首次增持，彰顯對其長期價值的認可。