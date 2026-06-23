港股大跌謎團 7月值博翻身 ?

踏入5月外圍一片歌舞昇平，但港股情況絕對不易過，在月初的反彈上26,000之後輾轉到至23,500的位置，究竟港股的底位係邊 ? 現在又是中線入場的好時機。
首先，要了解港股下跌的原因，筆者年初已經強調今年港股絕對不是易玩的一年，因為主要成分股的大戶持倉是明顯流走的，年初時只見到外資流走，未知道真正原因。但經過2季的時間發展，現在估計原來應該係外資認為中概科技股並不可以受惠於今次外圍的人工智能熱潮，甚至在供應鏈短缺的問題上有機會不合理地增加未來資本開支，所以選擇先行離場。我認為這個問題要解決是需要以年去計算，並不是一時三刻的事，同樣是代表港股未來一段時間可能只有反彈，而難以有由權重股帶動的轉勢。
短期值博反彈嗎 ? 不過筆者認為港股的下跌不會一蹴而就，有幾種情況下我認為港股的短線反彈是會出現急速而有值博率。首先，在市寬數(2天升穿19天線)跌到接近600的水平時，根據過去統計港股都會有明顯的技術反彈 ; 其次是一些主要成分股例如港交所等表現連續幾日明顯優於大市時，港股都會醞釀反彈，加上6月份至今月波幅已經接近2,500點，此時值博反彈的機會比起過往幾個星期都明顯更高，7翻身仍然可以期待。