港股大跌謎團 7月值博翻身 ?

踏入5月外圍一片歌舞昇平，但港股情況絕對不易過，在月初的反彈上26,000之後輾轉到至23,500的位置，究竟港股的底位係邊 ? 現在又是中線入場的好時機。

首先，要了解港股下跌的原因，筆者年初已經強調今年港股絕對不是易玩的一年，因為主要成分股的大戶持倉是明顯流走的，年初時只見到外資流走，未知道真正原因。但經過2季的時間發展，現在估計原來應該係外資認為中概科技股並不可以受惠於今次外圍的人工智能熱潮，甚至在供應鏈短缺的問題上有機會不合理地增加未來資本開支，所以選擇先行離場。我認為這個問題要解決是需要以年去計算，並不是一時三刻的事，同樣是代表港股未來一段時間可能只有反彈，而難以有由權重股帶動的轉勢。