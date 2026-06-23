聯儲局傾向年底前加息抗通脹

聯儲局最新利率預測點陣圖顯示，更多委員傾向於年底前加息，利率期貨市場亦反映10月加息機會相當高。值得留意的是，新任主席沃什未有交代個人利率路徑，只明確表達對通脹的憂慮，取態更像依循委員會共識推進，以減少政策訊息引發與白宮的爭議與噪音。今次議息聲明篇幅明顯縮短，或意味聯儲局未來會進一步淡化前瞻指引，市場判斷利率走向將更依賴數據。在此框架下，筆者料美國每月通脹數據及國際油價，將成為左右市場利率預期的兩大風向標。

股市方面，美股曾出現獲利回吐，相信屬高位整固；亞洲股市則相對較穩，反映市場早已消化年底前加息的可能性。以AI硬件製造為主題的日、韓、台股續見強勢，除受惠AI投資周期外，若中東局勢緩和帶動油價回落，亦有利依賴中東原油及液化天然氣進口的亞洲經濟體，紓緩成本與通脹壓力。

債市方面，短年期美債息率議息後曾急升，但長年期息率相對穩定，顯示長期通脹預期未見明顯上修，對環球債市趨穩屬正面訊號。配置上，關注美元浮息策略及息差有望收窄的證券化信用債(如CLO、MBS、ABS)與亞洲美元企業債，以平衡波動並爭取收息回報。