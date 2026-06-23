甲骨文最新季度業績表現出色，收入及每股盈利均優於預期。惟受管理層上調資本開支指引及宣布額外融資計劃拖累，業績公布後股價下跌。首先，雲端基礎設施業務(IaaS)成為主要增長動力。收入按年大升93%至58億美元，反映AI訓練及推理需求持續強勁。同時，剩餘履約義務(RPO)按年大增363%至6,380億美元，遠超市場預期。管理層料未來12個月內將確認約12%的RPO收入，第13至36個月再確認約34%，反映該業務收入能見度顯著提升。憑藉強勁的增長勢頭，管理層維持2027財年900億美元收入目標，並上調整體盈利指引。

然而，雲端應用業務(SaaS)表現相對疲弱，收入錄41.3億美元，略低市場預期。更令市場憂慮的是季度資本開支急增至159億美元，2026財年累計開支557億美元，高於原定500億美元指引。另在2026財年自由現金流錄得負237億美元情況下，管理層進一步將2027財年淨現金資本開支上調至約700億美元，並計劃透過債務及股權融資籌集約400億美元。

總括而言，甲骨文的AI增長故事仍具吸引力，但自由現金流及債務水平有待改善，目前估值下，投資者須承擔營運執行風險、融資壓力及客戶集中度較高的潛在挑戰。從風險回報角度而言，我們更傾向資產負債表更穩健、客戶基礎更為多元化的大型雲端服務供應商。