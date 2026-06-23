一旦要打，就要有all-in的決心

我曾經在一篇文章指出，在戰前，俄羅斯的體量是烏克蘭的3倍；在現時，則是6倍。可是，烏克蘭是以100%的全力去應對俄羅斯，俄羅斯當然不敢動用駐紮其他地區的大部分兵力，甚至不敢全面徵兵，只用上了僱傭兵和少數民族。換言之，實際用到的兵力和烏克蘭差不了多少，在這情況下，體量大有屁用！ 我不敢說當日俄羅斯發動全面戰爭，將可輕易打倒烏克蘭，但情況肯定比現在好得多。查當年希特勒發動閃電戰，攻打波蘭，動用了150萬人，打蘇聯，更加是用了550萬人；前者輕易取勝，後者更加是先勝後敗。

換言之，打閃電戰的首要原則，是兵力遠勝對方，論到軍事力量的差距，當年的德國和波蘭比，遠小於今日的俄羅斯和烏克蘭。但當日希特勒是有蘇聯的兩面夾擊，烏克蘭卻更有北約源源不絕的輸入武器，兩者不可同日而語。 我當然明白，普京只能發動「特別軍事行動」，因他要向烏克蘭發動全面戰爭，過得了國會，也過不了民意，必然遭到政治上不能承受的反對。可是，軍事上的不足以發動閃電戰，也是一個客觀的事實，而任何政治熱情皆不能壓倒客觀的事實。

放諸中國，如果有一天，在迫不得已之下，真的要武力統一台灣，不可能有任何以最低成本、速戰速決的戰爭，這是不切實際的幻想。 最有效的戰略，就是一開始，就要預備全民徵兵，決心和美日打一場總體戰：並非一定要真的開戰，而是要清楚地告訴對方的領導人及人民，一旦他們參與，就是一場不死不休、沒完沒了的全面戰爭，絕對不可能可以便宜地打一場短期的局部戰爭。而且，其國家本土也會遭到打擊，尤其是日本本土，更會被夷為平地。 至於美國，更不可能繼續使用「特別授權」(AUMF)的便宜方式，而是要麼不打，要麼其規模之大，必須國會通過正式宣戰，而根據法律，一旦正式投入戰爭，人民就不能安然坐在家中，過著正常的生活，而是整個國家都要陷入戰爭狀態。