新盤短暫小休 二手尋寶「抽盲盒」

股票市場有一個名詞是技術性調整，意思是指當股市經歷一段大幅急升或暴跌過後，市場往往會出現獲利回吐或趁低吸納而反彈，但有關的調整只是短暫性出現價格修正現象，屬於市場正常而健康的週期波動，通常與整體基本面無直接關聯，同樣樓市亦會出現短暫的技術調整，不過對於樓市而言，多數是價格上的平穩，整體樓市交投剛出現短暫回落，近月新盤市場便明顯踏入技術性的短暫小休，不過相信今次的交投回落，只會短暫維持，短暫整固後新盤市場就會回復熱鬧。

今年首5個月新盤市場持續熾熱，當中成交量急速回升，並罕有地出現連續3個月新盤銷售超越2,000宗，更加是自2019年三至五月後的首次，新盤市場急速熾熱過後，購買力難免會出現短暫「透支」，加上短期內缺乏大型新盤接力，而同時間新盤貨尾庫存大幅減少下，本月新盤銷售顯著回落，至今本月銷售仍不足700伙，按近期的平均每日銷售速度來看，相信今個月新盤市場將會「斷檻」，連續16個月售出逾1,000宗的最長旺市將會告終。

不過樓市基調未有改變，上星期美國聯儲局維持利率不變，雖然不排年底前重啟加息，但低息環境仍然持續，樓市升幅仍然維持，供不過租的情況未有改變，今年新盤銷售仍會高於新盤落成量，供不應求仍然維持，市場對新盤需求仍然殷切，加上今年上半年發展商的售樓收益顯著回升，「手頭充足」情況下發展商的定價策略仍會維持，相信整體新盤市場只會短暫小休。