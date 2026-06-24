恒指偶作反彈 僅屬波幅性回升

大市目前已身處6月份之下旬，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大局，直到執筆一刻止，本月大市在先高後低之形態主導下，月內恒指暫是由2日之高位26045點跌至23日之低位23252點，即月內之波幅暫為2793點，單以2793點之波幅計實已不算小，該已可滿足月內對波幅之需求，加上本月高低位之距離亦已符合慣性之要求，故在本月底前，祗要沽壓能略微收斂，而維穩之買盤又稍作主動，大市該可略作技術性回升，而首個上望之目標該為10天線（約位於24262點左近）。嚴格來說，祗要恒指能成功重越10天線並穩守其上，即表示大市之跌勢已初見喘定。不要忘記，6月份是半年結，傳統而言，該有基金之粉飾活動，目的當然是優化旗下之投資組合，以爭取較佳之表現。