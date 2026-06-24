恒指偶作反彈 僅屬波幅性回升

大市目前已身處6月份之下旬，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大局，直到執筆一刻止，本月大市在先高後低之形態主導下，月內恒指暫是由2日之高位26045點跌至23日之低位23252點，即月內之波幅暫為2793點，單以2793點之波幅計實已不算小，該已可滿足月內對波幅之需求，加上本月高低位之距離亦已符合慣性之要求，故在本月底前，祗要沽壓能略微收斂，而維穩之買盤又稍作主動，大市該可略作技術性回升，而首個上望之目標該為10天線（約位於24262點左近）。嚴格來說，祗要恒指能成功重越10天線並穩守其上，即表示大市之跌勢已初見喘定。不要忘記，6月份是半年結，傳統而言，該有基金之粉飾活動，目的當然是優化旗下之投資組合，以爭取較佳之表現。
拉闊一點看，今潮牛市之起步點是始自2024年1月22日之低位14794點，至2026年1月29日高位28056點止計，累積升幅共達13262點，相對起步點為14794點計，即大市升幅已達90%，單輪升幅該不算小，故出現回吐屬正常現象。而自1月29日高位28056點開始之下跌，至6月23日最低位23252點止計，大市在短短5個月左右累積跌幅已有達4804點，相對13262點升幅計，即大市已回調升幅之36.2%。單從技術面上看，大市經過月來之反覆急跌後，由於恒指已相繼跌穿各組常用平均移動線，加上目前各組平均移動線之排列已呈倒序模式，即是說，目前大市不但正身處反覆續試底之弱態中，且可能已開始步入牛市之二期，即將面對較長時間之技術性反覆，故期間大市即使能偶作反彈，但可能祗屬波幅性之回升而已。