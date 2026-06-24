「毒尿片」觸發的消費信任危機

內地媒體一篇調查報道引發的「毒尿片」風波持續發酵，據報包括「好奇」、「碧芭寶貝」、「Babycare」等知名品牌嬰幼兒紙尿褲被檢出有毒物質甲酰胺。報道引述山東省公共衛生臨床中心檢測結果，部分嬰幼兒血液、尿液中亦檢出該物質。甲酰胺被歐盟列為1B類生殖毒性物質，可經皮膚吸收，對嬰幼兒生殖及肝腎功能構成潛在風險。消息一出，旋即在家長群體中引發恐慌。 風波迅速蔓延至資本市場。端午節後首個工作日，A股紙尿褲代工第一股豪悅護理即低開逾3%，股價更曾一度跌超4%，收盤仍跌1.81%；可靠股份盤中更重挫5.69%。豪悅護理正是Babycare的代工廠之一，嬰兒衛生用品收入佔其營業收入逾五成。事件同時波及上游原材料供應商，以至衝擊整條產業鏈。

有統計顯示，Babycare官方旗艦店日銷售額從不低於250萬元暴跌至50萬至100萬元。豪悅護理此前已面臨「增收不增利」困境，2025年淨利潤同比大跌40%，此次風波肯定雪上加霜。 長期以來，香港產品質量監管被內地消費者視為信心保證。此次事件中，Huggies香港代理迅速發聲明澄清產品安全，香港海關表示正了解事件，進一步強化了香港市場的「安全濾網」形象。內地家長委託代購、親赴香港掃貨，本質上是對內地產品信任體系的「用腳投票」。 與此形成鮮明對比的是港人北上消費的持續升溫。2026年復活節與清明節假期，235.8萬人次香港居民離境，其中181.5萬人次北上內地，佔比高達77%。港人北上追求的是性價比與體驗多樣化，內地家長南下搶購紙尿褲追求的卻是「安全」——兩股反向流動的消費力量，折射出兩地消費者對彼此市場的不同期待。