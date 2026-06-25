香港憑甚麼勝過瑞士？

話說在5月時，香港剛剛超越了瑞士，成為了全球最大跨境財富管理中心。由於這些年來，香港在這方面的增速，遠遠超過了瑞士，因此，相信應好比當年澳門的超越拉斯維加斯，差距將愈拉愈闊，瑞士再也比不上了。
要想作為跨境財富管理中心，有三項必要條件，其中之一是金錢易進易出，如果有外匯管制，如中國，那就做不到了。
第二是法制健全，不會隨時沒收你的投資。這在以前，西方國家都可以做到，皆因它聲稱「風可進，雨可進，國王不可進」，「私有產權神聖不可侵犯」。可是經過之前的俄羅斯、伊朗，以及大肆沒收緬甸與柬埔寨的詐騙集團、加密貨幣富豪，中國貪官的財富後，人們便有了很大的戒心。這也有利於近幾年香港在領域的急速發展。
農曆新年時，有一個全國政協百億富豪對我說，大量逃到英國的錢都回流香港，正是因為害怕一旦中美開戰，西方會沒收港人的財富。
另一個條件是低稅率。不消說，誰也不希望自己的錢投到稅率比本國為高的地方。這好比桌球冠軍奧蘇利雲要移民香港，PayPal和Palantir的創辦人之一Peter Thiel移居阿根廷，就是為了避稅。
另外一些條件，是有利條件，不須科科滿分，最少也要有一至兩科是非常高分，方才夠格。
例如說，保密。當年瑞士的興起，是在拿破崙戰爭之後，歐洲的貴族們怕極了被殺人奪產，決定製造出一個永久中立國，好讓大家把錢放進去，就算自己死了，子女也可以憑著秘密戶口的密碼，親到提款。
這本來是很好的制度，二百年來，也把瑞士從歐洲的窮國，本來是靠出賣死士/僱傭兵為生，變成了前三名的富國，僅次於摩納哥和列支敦士登。可是，這些年來美國的逼迫之下，瑞士已無法為客戶保守秘密。最後當然是，當地的投資產品可以為客戶賺錢。這些年來，港股不振，我們在這方面並無優勢。也許，香港唯一比瑞士佔優的地方，是背靠內地，但單就這一點，已足夠了。