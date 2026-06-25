香港憑甚麼勝過瑞士？

話說在5月時，香港剛剛超越了瑞士，成為了全球最大跨境財富管理中心。由於這些年來，香港在這方面的增速，遠遠超過了瑞士，因此，相信應好比當年澳門的超越拉斯維加斯，差距將愈拉愈闊，瑞士再也比不上了。

要想作為跨境財富管理中心，有三項必要條件，其中之一是金錢易進易出，如果有外匯管制，如中國，那就做不到了。

第二是法制健全，不會隨時沒收你的投資。這在以前，西方國家都可以做到，皆因它聲稱「風可進，雨可進，國王不可進」，「私有產權神聖不可侵犯」。可是經過之前的俄羅斯、伊朗，以及大肆沒收緬甸與柬埔寨的詐騙集團、加密貨幣富豪，中國貪官的財富後，人們便有了很大的戒心。這也有利於近幾年香港在領域的急速發展。