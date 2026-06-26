從屈臣氏搬位看元朗大馬路的滄海桑田

最近巡街，赫然發現元朗大馬路國華大廈的屈臣氏，正在清拆裝修，交還舖位給業主，並張貼告示，通知客人已正式搬遷同街的新基大廈。屈臣氏的舊舖佔用單邊地舖連獨立樓梯上一樓及二樓全層，總面積近萬呎，舊租金約40餘萬；而新近搬遷過去的新舖則位於元朗大馬路前段56至60號的1號鋪，面積約1271呎，租金估計每月約15萬。屈臣氏由大舖搬細舖，由旺段搬遷往次旺段，正好反映出元朗大馬路隨着市場變化的無奈與唏噓。

元朗大馬路的名字，早在1935年已命名，英文叫Yuen Long Main Road，意思即是元朗最核心的商業街道及交通主幹道。後於1968年，因應青山公路的地段分段安排，官方改稱為青山公路-元朗段，但民間一貫稱呼為元朗大馬路，至今仍未改口。於上世紀七、八十年代，元朗大馬路已非常繁榮。兩旁有多家酒樓及西餐廳、多家銀行匯聚、更是著名的珠寶金鋪一條街、蔘茸藥業、名牌家電、潮流服裝等集中地，亦有傳統的食品店老字號如榮華月餅及恆香老餅等。當年，位於大馬路的中都國貨及對面的同樂戲院，如今仍是不少元朗居民的集體回憶。就如今次專欄提及的屈臣氏舊舖，就曾經經營好相逢酒樓多年，其橙色的格仔外牆，直立的酒樓霓虹招牌，至今印象仍深。