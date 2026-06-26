從屈臣氏搬位看元朗大馬路的滄海桑田

最近巡街，赫然發現元朗大馬路國華大廈的屈臣氏，正在清拆裝修，交還舖位給業主，並張貼告示，通知客人已正式搬遷同街的新基大廈。屈臣氏的舊舖佔用單邊地舖連獨立樓梯上一樓及二樓全層，總面積近萬呎，舊租金約40餘萬；而新近搬遷過去的新舖則位於元朗大馬路前段56至60號的1號鋪，面積約1271呎，租金估計每月約15萬。屈臣氏由大舖搬細舖，由旺段搬遷往次旺段，正好反映出元朗大馬路隨着市場變化的無奈與唏噓。
元朗大馬路的名字，早在1935年已命名，英文叫Yuen Long Main Road，意思即是元朗最核心的商業街道及交通主幹道。後於1968年，因應青山公路的地段分段安排，官方改稱為青山公路-元朗段，但民間一貫稱呼為元朗大馬路，至今仍未改口。於上世紀七、八十年代，元朗大馬路已非常繁榮。兩旁有多家酒樓及西餐廳、多家銀行匯聚、更是著名的珠寶金鋪一條街、蔘茸藥業、名牌家電、潮流服裝等集中地，亦有傳統的食品店老字號如榮華月餅及恆香老餅等。當年，位於大馬路的中都國貨及對面的同樂戲院，如今仍是不少元朗居民的集體回憶。就如今次專欄提及的屈臣氏舊舖，就曾經經營好相逢酒樓多年，其橙色的格仔外牆，直立的酒樓霓虹招牌，至今印象仍深。
能夠在元朗大馬路擁有一個冧把收租，是不少元朗人一生的夢想。然而，同樣是一條元朗大馬路，為何卻今非昔比呢？單看大馬路與大棠路交界一棟三層高地標物業，曾經由美亞辦館經營，到了自由行旺盛時，便換上豪華尊貴的太子鐘錶珠寶，如今更成為短租散貨攤檔；加上旁邊一連幾間的廉價家品店，很難想像是身處以往繁華熱鬧的元朗大馬路。當日享受着元朗的人口密集及圍村人的消費力，與及內地水貨客瘋狂購物搬運的紅利，成就曾經輝煌的大馬路；今天，卻因為消費模式轉型，並且靠近皇崗口岸及福田口岸，北上消費極度方便，造成了現時疲弱的營商環境，嚴重削弱了商戶的生存空間。
元朗的店舖枯榮規律，今次強如屈臣氏也要搬舖，寧願大舖般細舖，擠身於優品360旁邊，以及與Miniso為鄰，這並非是甚麼降維打擊策略，似是為勢所迫。元朗大馬路早已沒有了當年的繁榮，只剩下短租散貨店及果欄先生伙記的吆喝叫賣聲音。元朗大馬路的故事，正是香港零售生態的縮影，滄海桑田，繁華並非永恆，唯有順應時代，擁抱轉型，方能在大變局中，尋得新的立足點。