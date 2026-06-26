全球通脹 大戰 AI風潮

兩周前本欄一文「This is just the beginning」 中指出「本欄從2月開始一直表示港股逢高減持，美股逢高沽空，當中『捱過』不少波動，但總體來說減息變加息的預期正一步一步不幸言中！可說是本土第一個專欄作者最先表達對通脹和加息憂慮的第一人。」現時港股慘況已一一實現，隨著內地收緊跨境資金規管，有別坊間KOL所講包括特區財爺大談影響輕微，觀乎近期內地及香港股市異常的表現，正切實地反映一旦內地收水，港股便一片死寂，大家詳細可參閱本欄〈蝴蝶效應下，靜待物業市場的完美風暴〉。畢竟對內地投資者來說，要炒AI機械人概念，A股本身有海量選擇，加上散戶為主，如韓國市場一樣，賭性濃厚，炒風更盛；但另一邊廂美日股市繼續由AI概念繼續支持，形成「想要生活好，咪買港股好」，然而筆者心目中的美日回調還未出現，便被美光的好業績帶飛。相信真正的回調還要從宏觀數據導致加息預期到「不認不認還須認」的時候和美伊談判破裂才能讓市場信服。情況就如巴郡對軟銀，一邊積累現金大等機會，一邊乘風而上，誰對誰錯，只有時間能證明，但本欄讀者一定知道我係站在巴郡一方。
宏觀來看，沃什接任聯儲局主席後在上周議息釋出強烈改革訊號，緊縮似無懸念。按利率調期表現，9月加息0.25厘的機率提超過50%，說不定一如最鷹的美銀所預測，今年或加3次合共0.75厘，但減息到加息的預期更替毫無疑問被本人一一預測。在利率趨升下，美元大幅造好，美匯指數在今年1月底沃什獲總統特朗普提名接掌聯儲局前挫至95.55終反覆向上，到2月底美國攻擊伊朗，避險情緒高漲，刺激指數重越200天線且突破100關口，雖無法企穩並顯著回吐，至上周議息後再度強勢「破百」，5日進賬差不多2%。美息上調卻肯定成為股市回落的催化劑，相信會不時拿來當作跌市藉口。
當利率再調高，各國融資開支將繼續增加，此黑洞如何處理，「天曉得」但全球債息易升難跌是基本盤。在此預測，港股將先行反彈到兩萬四再衝落兩萬一水平。大家看看本欄會否又不幸言中。