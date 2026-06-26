全球通脹 大戰 AI風潮

兩周前本欄一文「This is just the beginning」 中指出「本欄從2月開始一直表示港股逢高減持，美股逢高沽空，當中『捱過』不少波動，但總體來說減息變加息的預期正一步一步不幸言中！可說是本土第一個專欄作者最先表達對通脹和加息憂慮的第一人。」現時港股慘況已一一實現，隨著內地收緊跨境資金規管，有別坊間KOL所講包括特區財爺大談影響輕微，觀乎近期內地及香港股市異常的表現，正切實地反映一旦內地收水，港股便一片死寂，大家詳細可參閱本欄〈蝴蝶效應下，靜待物業市場的完美風暴〉。畢竟對內地投資者來說，要炒AI機械人概念，A股本身有海量選擇，加上散戶為主，如韓國市場一樣，賭性濃厚，炒風更盛；但另一邊廂美日股市繼續由AI概念繼續支持，形成「想要生活好，咪買港股好」，然而筆者心目中的美日回調還未出現，便被美光的好業績帶飛。相信真正的回調還要從宏觀數據導致加息預期到「不認不認還須認」的時候和美伊談判破裂才能讓市場信服。情況就如巴郡對軟銀，一邊積累現金大等機會，一邊乘風而上，誰對誰錯，只有時間能證明，但本欄讀者一定知道我係站在巴郡一方。