高德地圖打車給立法會有關規管網約車服務的意見，跟其他網約車平台及的士業界的有什麼主要分別？

就規管網約車服務有關的四項附屬法例，特區政府邀請各界提交意見書。早前有傳媒標題報道，網約車意見書爆粗鬧的士，約六成指1萬牌太少。可能是「的士判官」的形象太過深入民心吧，業界各持份者的看法究竟是怎樣？

每逢提到網約車的業界各持份者，公眾一般只想到網約車平台及的士團體。除了司機的真正聲音往往被掩蓋，香港還有內地流行但外國市場較少見的「聚合平台」（Aggregator Platform）。先聽聽Grok怎樣比較內地聚合平台一哥與其他主要持份者給政府的意見：「高德地圖向立法會提交意見書，支持政府對網約車實施平台、車輛及司機三方持牌規管，以市民安全為先，同意首階段1萬張車輛許可證上限，並強調其聚合平台模式可同時連接的士與網約車，便利乘客比較價格及服務，推動共存互補。與其他網約車平台不同，這些平台批評上限過低（其有逾3萬活躍司機），憂乘客候車時間及車費上升、司機生計受損，呼籲更靈活動態調整；的士業界則支持規管但關注惡性競爭，主張『人車綁定』防炒賣及額外保障措施（如接載時數限制）以維護收入。」