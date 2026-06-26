高德的三個認可兩個支持

高德地圖打車給立法會有關規管網約車服務的意見，跟其他網約車平台及的士業界的有什麼主要分別？
就規管網約車服務有關的四項附屬法例，特區政府邀請各界提交意見書。早前有傳媒標題報道，網約車意見書爆粗鬧的士，約六成指1萬牌太少。可能是「的士判官」的形象太過深入民心吧，業界各持份者的看法究竟是怎樣？
每逢提到網約車的業界各持份者，公眾一般只想到網約車平台及的士團體。除了司機的真正聲音往往被掩蓋，香港還有內地流行但外國市場較少見的「聚合平台」（Aggregator Platform）。先聽聽Grok怎樣比較內地聚合平台一哥與其他主要持份者給政府的意見：「高德地圖向立法會提交意見書，支持政府對網約車實施平台、車輛及司機三方持牌規管，以市民安全為先，同意首階段1萬張車輛許可證上限，並強調其聚合平台模式可同時連接的士與網約車，便利乘客比較價格及服務，推動共存互補。與其他網約車平台不同，這些平台批評上限過低（其有逾3萬活躍司機），憂乘客候車時間及車費上升、司機生計受損，呼籲更靈活動態調整；的士業界則支持規管但關注惡性競爭，主張『人車綁定』防炒賣及額外保障措施（如接載時數限制）以維護收入。」
查看意見書原文，高德撐政府規管制度核心宗旨的三個全面認可包括「以民為本、安全規管」、「共存互補、良性競爭」及「總量管控、動態評估」，兩個對政策關鍵細節的理解與支持包括「聚合平台的分類規管」和「數據安全與資訊對接」。以民為本，安全的規管誰敢反對？另一方面，網約車與的士在服務模式與供應特性上其實各有優勢，要發揮兩者「共存互補」的基因，便不能以規管的士的方式去規管網約車。
關於動態評估，用動態方式平衡供求，經濟學亦是沒有理由反對的。高德在意見書透露：「政府表示自11月底首批平台獲發牌照起，每季或每兩三個月進行一次階段性數據分析。」每兩三個月進行一次數據分析，我認為是最基本的。這一方面，在合法合規的情況之下，高德以及其他網約車平台在數據與資訊上的配合，是負責任的做法。聚合平台的角色，與的士或網約車更多是互補性質。精準導航和實時路況等技術，協助的士以及網約車司機提升營運效率及路線安排，增加司機收入之餘，最終同時提升乘客體驗。掌握出行數據的科技平台，在確保數據安全和用戶隱私的同時，在規管的執行上亦有重要各色。政府聽取不同持份者的意見，部分是一致的，部分是衝突的。一致的，往往是因為互補性質而提升市場效率。衝突時，政府應還原基本步，聽取合乎成本效益的意見。未來在具體落實過程中，期待政府與業界有更多良性互動。