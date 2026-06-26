不抽煙 不吸毒 不飲酒的下一代

日前我在本欄指出，下一代根本無人食煙，這些年來煙民減少，只是因為老煙民死了，新煙民沒出現。所以說，政府在禁煙方面花的錢和努力，和因此而減少的稅收，一是浪費公帑，二是白癡。 別說是吸煙，就是吸毒，以青少年的人數，也是逐年下降，就只是2024這一年有所反彈，皆因在這一年流行了性價比高的依托咪酯，即太空油；但在2025年，數字繼續回復跌勢。 不要以為這是香港的特殊情況，就算是毒品猖獗的美國，吸煙、大麻、吸毒的數字也沒上升，在24歲以下的青少年，甚至是快速下降。現時之所以吸毒問題飽受關注，只因芬太尼這種性價比太高的毒品，令到死亡率快速增加，因而成為了嚴重的社會問題。

那天看視頻，主題是飲酒，業界人士感嘆，新一代都不喝酒了，更不會喝葡萄酒，沒興趣也沒能力去細味酒的文化，頂多是喝一下啤酒；這只是飲料，而不當作是酒類。 幾年前，《環球時報》總編輯胡錫進敏銳地指出，青少年對於求偶興致缺缺，稱為「性蕭條」。全世界結婚生子的數字直線下降，放諸香港，蘭桂坊的人潮不再，取而代之的，是寵物經濟。 收藏品方面，郵票早已滅亡。有人對我說，七十歲以下的，沒有人玩瓷器，名牌手袋漸漸落伍，二十多歲的，連modern art也不玩了，主力玩trading cards；鍾培生不失其時地發現了這一點，投身進場。