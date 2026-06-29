從救世口罩到健康科技 SAVEWO上市之路 (官網圖片)

救世集團由丁圳、蔡詩敏於2020年新冠疫情爆發時創立，紮根香港，以「SAVEWO救世」品牌聞名。不同於多數視口罩為「周期性大宗商品」的廠商，公司秉持長期主義，將盈利持續投入本地研發與綠色智造，在荃灣建成7.9萬平方呎現代化生產基地及全港具規模的無塵消菌淨化車間。 根據弗若斯特沙利文報告，以收益計，救世集團在2026財年香港口罩及呼吸器市場排名第一，市佔率約14.1%（較2025財年的12.2%持續提升），並在自我檢測呼吸道快速抗原檢測試劑市場排名第三，市佔率約11.4%。

2026財年總收益約7,554.3萬元，按年增加3.2%，年內溢利約1,678.1萬元，按年大幅增長102.99%。在收益僅溫和增長的背景下，純利率由11.29%翻倍至22.21%，反映成本控制與產品組合優化成效顯著。 口罩、快速抗原檢測試劑及消耗品仍佔總收益79.7%；醫療保健設備及配套配件佔15.5%，按增長42.8%，成為重要增長引擎。毛利率由46.87%提升至48.51%，資產淨值按年增長39.2%，流動比率由1.3升至2.2，財務風險極低。 自主研發的「TYPECOOL+」過濾技術突破高濕度環境下過濾率下降的行業瓶頸，在相對濕度100%環境下處理24小時後過濾率仍維持99.9%以上。旗艦產品「3DMASK EXTREME PRO」成為首個同時滿足中國GB19083-2010第三級、歐盟FFP3、韓國KF99及美國ASTM Level 3四項國際標準的「香港製造」呼吸器，呼吸阻力僅為同類產品三分之一。

品牌定位以「優質普惠」為主要策略，頂級防護效能但終端售價僅海外同級產品一半，在本地消費者中建立深厚情懷與信任基礎。 香港口罩及呼吸器市場經歷疫情期間劇烈波動後，2026財年規模約4.8億元，預計自2027財年起以3.9%複合年增長率穩定增長，至2031年達5.6億港元；快速抗原檢測市場預計同期複合年增長率為6.0%。消費者行為正轉向高端化，優先考慮過濾效率、透氣性及設計，為創新品牌創造價值機會。 救世集團成功實現從疫情需求爆發到常態化經營的平穩過渡，核心看點包括：技術壁壘持續強化（TypeCool+專利過濾技術）、醫療設備業務高增長（同比+42.8%）、香港老齡化趨勢帶來結構性需求，以及國際市場拓展潛力（已擴展至南美、中東等地）。