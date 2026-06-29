美聯儲新主席新作風 息率走勢如何

美國聯儲局新主席沃什（Kevin Warsh）上任後首次議息會議於6月中舉行，一如市場預期維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘不變，沃什展現了新作風，以往聯儲局重視提前向市場釋出息率路徑的想法及預測，以便市場具備時間消化當中的變化，而沃什有意淡化前瞻指引，例如對於市場一直沿用參考的點陣圖預測，明確表示僅屬官員個人預測，當中的預測值並不代表當局立場，自己亦不參與其中，避免市場過度解讀聯儲局已有未來息率走向立場。沃什認為市場出現的變化難以預測，經濟前景亦存在高度不確定性，故此當局更着重根據日後實質數據變化而作出適時的決定，此舉為息率政策預留多些彈性，。
是次美國聯儲局對息率意向亦作出修正，今年原初由減息意向轉為橫行再轉為有可能加息，官員預測的最新點陣圖顯示年內有機會加息一次；儘管如此，相信年內加息與否取決於日後通脹及經濟數據，尤其美伊和解是否落實、通脹壓力何時減低，以及未來經濟就業數據等。事實上，美伊若真的和解，地緣政治衝突出現緩和，有利油價回落及供應鏈壓力紓緩，但基於當地通脹率已爬升，5月份數字進一步升至4.2%，遠離當局通脹率目標2%；剔除能源及食品價格的核心通脹亦未見回落，數字為2.9%。而通脹壓力往往具備粘性，預料聯儲局將密切觀察未來通脹走勢仍有滯後影響還是出現回落步伐，若未來通脹降溫，年內加息未必會付諸實行。
美國自2024年9月啟動減息周期以來，已累計減息1.75厘，美國目前利率（3.5%至3.75%）已接近中性利率水平，具條件因應經濟數據而作出微細幅度調整，或因應通脹走高而向上微調息率，又或因應經濟放緩而返回減息路向，預期美國息率仍主要在現時中性水平區間，並取決於實質數據溫和調整。
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