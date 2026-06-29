美聯儲新主席新作風 息率走勢如何 (路透社)

美國聯儲局新主席沃什（Kevin Warsh）上任後首次議息會議於6月中舉行，一如市場預期維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘不變，沃什展現了新作風，以往聯儲局重視提前向市場釋出息率路徑的想法及預測，以便市場具備時間消化當中的變化，而沃什有意淡化前瞻指引，例如對於市場一直沿用參考的點陣圖預測，明確表示僅屬官員個人預測，當中的預測值並不代表當局立場，自己亦不參與其中，避免市場過度解讀聯儲局已有未來息率走向立場。沃什認為市場出現的變化難以預測，經濟前景亦存在高度不確定性，故此當局更着重根據日後實質數據變化而作出適時的決定，此舉為息率政策預留多些彈性，。