科濟藥業 (2171) 短期催化與中長期展望：血液瘤放量 + 實體瘤首款 + 新一代平台

科濟藥業－B主要從事創新CAR‑T細胞療法的研發、生產及商業化，聚焦血液腫瘤與實體瘤。2025年收入約1.26億元人民幣，幾乎全部來自BCMA自體CAR‑T產品CT053（賽愷澤），全年獲218份訂單並納入商保創新藥目錄；CLDN18.2自體CAR‑T產品CT041已獲NDA受理並納入優先審評，預期2026年上半年於中國上市，屬全球首款有望商業化的實體瘤CAR‑T。集團亮點在於形成自體、通用型（THANK‑uCAR/THANK‑u Plus）及In Vivo CAR‑T（CARvivo）多平台布局。短期受惠CT041獲批及數據讀出，中期受惠CT053放量、CT041滲透率提升，長期則受惠通用型及體內CAR‑T平台成熟與產能擴張

行業屬於創新細胞治療與生物科技板塊，仍處於由研發投入期逐步邁向商業化兌現期的階段，整體呈現由虧損轉向盈利拐點的早期周期特徵。CAR‑T療法在血液腫瘤領域已進入商業化競爭階段，但在實體瘤領域仍屬突破性創新初期，CT041作為首個有望商業化的實體瘤CAR‑T產品，被視為行業里程碑，顯示技術正由單一血液腫瘤延伸至更廣泛適應症，周期仍偏成長導向。競爭方面，血液瘤領域已有多款BCMA或CD19產品上市，競爭加劇且價格處於高位，但滲透率仍受患者支付能力及醫保覆蓋限制；實體瘤CAR‑T則競爭較少但臨床與商業不確定性較高。

而整體營運成本方面，行業普遍研發費用高企，前期需承擔臨床試驗、產能建設及銷售團隊擴張成本，毛利率具潛力但短期盈利能力受規模效應影響明顯；同時，CAR‑T製造流程複雜、個體化生產周期長，對現金流與產能利用率要求較高。整體而言，行業正由技術驗證期進入商業化放量初期，未來增長取決於產品滲透率提升、支付體系改善及新一代通用型與體內CAR‑T技術成熟。 血癌CAR‑T產品的商業化放量被視為集團最核心的利好基礎。2025年該產品取得218份訂單，並納入商業保險目錄，顯示市場接受度逐步提升，隨着銷售網絡擴展及產能提升，市場普遍預期2026年銷售將進一步加速。另一方面，針對胃癌的CAR‑T產品已進入上市審評階段，被視為推動估值重估的關鍵催化劑，若順利於2026年上半年獲批，將開啟新的收入來源並成為中期增長動力，惟實體瘤市場滲透仍需時間培養。

除現有產品外，集團積極布局新一代即用型CAR‑T及體內基因改造療法平台，被視為長期競爭力來源。相關技術若成功，有望降低生產成本並提升治療可及性，為行業帶來結構性變化，但目前仍屬早期階段，更多被視為長線選擇權。同時，集團2025年虧損顯著收窄，現金水平超過11億元人民幣，短期資金壓力可控，市場預期隨着收入增長，有望於2027年前後邁向盈利拐點，盈利能見度逐步改善。 科濟藥業上個交易日以 14.39 港元收市，全日上升 1.24 港元或 9.43%。集團過去5年的平均Beta值為 0.25，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 28.6 港元，而最低位則曾見 10.87港元，以現價 14.39 港元計，科濟藥業的股價較 50 天線低 25.3%，另外，現價亦較 200 天線低 19.68%，因此股價未有出現偏高的情況。至於機構投資者在科濟藥業的持股比率為3.82%，自今年1月28日至今年6月29日期間，股價錄得9.44%的跌幅，該期間共錄得5.17 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.99 億港元，而散戶則佔當中的3.17 億港元。大戶對散戶資金流比率為 0.6 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.81%；而最低曾經跌至 -7.37%，至於6月29日當日則為8.09%，反映大戶投資者的資金動力正在改善中。

科濟藥業股價由今年3月跌至低位10.87港元見底後，走勢開始作出見底反彈後，股價持續回升，更一度升返高位見28.60港元後走勢逐步見頂更在持回落並跌穿20天線後，股價持續回落，上周更跌至11.79港元的低位，並不多把之前的上升走勢全數抵銷， 投資者可以在14.00港元水平買入，預期股價可以先行反彈至近日阻力位18.20港元，若果資持續流入，有望以整個自4月高位28.60港元開始形成的跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望21.00港元，只要股價未有失守上周低位12.80港元，暫時毋須沽出止蝕。