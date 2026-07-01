股市創一年低位 樓市量升價平穩

過去一星期股市持續疲弱，因著中東局勢持續反覆，霍爾木茲海峽能否免費重開仍然充滿未知素，地緣政治的不確定性推動油價大幅上漲，重新點燃了通脹擔憂，並對全球股市造成壓力，美國聯儲局亦可能於下半年重啟加息，在加息陰霾下股市持續受壓，恆指更一度回落至23,000點的一年低位，股市疲弱的同時整體樓市成交量亦出現技術性整固，本月推盤量顯著減少，缺乏焦點新盤登場，新盤銷售大幅減少的同時，二手市場亦因缺盤而令交投減少。

不過整體而言，近月樓市出現整固主要是技術性調整，主要是因著過去半年，整體一、二手交投顯著增加，成交量的增加代表市場過去累積的購買力隨著樓價回升而釋放，亦進一步推高一、二手樓價的升幅，但隨著新盤貨尾庫存減少，推盤量回落的同時，二手盤源被消化過後，市場上筍盤賣少見少，整體樓市成交量自然會出現技術性的整固，不過因應低息環境持續，發展商定價維持進取下，樓價升勢依然，以近期的一、二手成交價來看，短期內樓價見頂回落機會亦十分微。