領展房產基金業務收入穩定息率吸引具防守性

領展是香港首隻、也是規模最大的上市REIT，市值佔香港REITs市場近七成。截至2026年3月，其物業組合估值約2,160億港元，布局香港、內地、澳洲、英國、新加坡共154個物業，涵蓋零售、寫字樓、物流、停車場等業態。

領展的核心差異化優勢在於聚焦民生類必選消費資產。香港物業組合包括130項資產，涵蓋必需品零售空間、鮮活街市，以及約57,000個鄰近公共屋邨及主要交通樞紐的泊車位。這些物業是本地零售基礎設施中不可或缺的一部分，在不同經濟週期中均能帶來具抗逆力的收益。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生指出即使在北上消費分流壓力下，香港零售物業出租率仍維持97.8% 的高位，反映租戶黏性極強。另外，停車場業務全年收入僅微降0.1%，成為業績的重要穩定器。