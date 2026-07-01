領展房產基金業務收入穩定息率吸引具防守性

領展是香港首隻、也是規模最大的上市REIT，市值佔香港REITs市場近七成。截至2026年3月，其物業組合估值約2,160億港元，布局香港、內地、澳洲、英國、新加坡共154個物業，涵蓋零售、寫字樓、物流、停車場等業態。
領展的核心差異化優勢在於聚焦民生類必選消費資產。香港物業組合包括130項資產，涵蓋必需品零售空間、鮮活街市，以及約57,000個鄰近公共屋邨及主要交通樞紐的泊車位。這些物業是本地零售基礎設施中不可或缺的一部分，在不同經濟週期中均能帶來具抗逆力的收益。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生指出即使在北上消費分流壓力下，香港零售物業出租率仍維持97.8% 的高位，反映租戶黏性極強。另外，停車場業務全年收入僅微降0.1%，成為業績的重要穩定器。
領展的區域 估值佔比 最新表現為香港 74% 出租率97.8%，租金調整承壓中，中國內地 14% 出租率96.6%，資產提升項目回報率達10%。至於海外（澳洲/新加坡） 12% 續租租金調整率分別達+16.5%及+12.3%。
海外業務收入同比增長3.9%，有效對沖了香港及內地的下行壓力。
此外，集團財務穩健及具備融資成本優勢。其淨負債比率僅23.9%，可用流動資金達122億港元。平均借貸成本3.4%，融資優勢顯著。
除此之外，REITs未來有望被納入港股通，並有助引入增量資金，提升流動性與估值，而在股份回購計劃上，出售非核心資產所得將用於回購，有望增厚每單位分派。
總的來說集團業務具防守性及估值吸引，股票分析師協會副主席潘鐵珊建議投資者可考慮於35.50元作中線吸納，中線目標價40元，跌破32元止蝕。
潘鐵珊
香港股票分析師協會副主席（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）