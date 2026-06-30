美光科技2026財年第三季收入按年升逾3倍至414.6億美元，毛利率升至84.9%，兩者均大幅優於預期。管理層對下季指引同樣樂觀，預期收入490億至510億美元，毛利率約86%，反映記憶體超級周期未見轉弱。

首先美光的雲端記憶體、核心數據中心、流動及客戶端及汽車及嵌入式業務均錄顯著按年增幅，反映需求已由高頻寬記憶體（HBM）擴散至整個記憶體供應鏈。隨著AI應用由訓練轉向推理階段，伺服器DRAM及高端NAND需求同步擴張，進一步提升美光各業務板塊的盈利能見度。雖然管理層將2026財年資本開支上調至約270億美元，但新建晶圓廠要到2028年才會逐步投產，短期內難以改變供不應求格局。由於HBM生產須消耗更多晶圓，不但擠壓傳統DRAM產能，部分NAND產能亦被轉向HBM，料供應緊張至少持續兩年，為記憶體價格提供結構性支撐。更值得關注是，美光已簽訂16份策略性客戶協議，涵蓋約兩成DRAM及三成NAND產能，其中14份協議鎖定約1,000億美元最低累計收入。