為美伊戰爭算一條總帳

6月17日，美國和伊朗在網上簽署了諒解備忘錄，兩國的首輪談判在6月21日正式展開。 也許這只是備忘錄而非協議，更不是條約，在這之後，兩國還有零星戰鬥，霍爾木茲海峽還未完全重新開放。而沒有參與談判的以色列還有與伊朗的附庸真主黨繼續戰鬥，這證明了，談判雖已展開，和平卻只是局部。 這一次的戰爭，根據「侵粉」的說法，美國的重大勝利是殺掉了多位伊朗高層。不過從政治的角度，殺掉高層從來只是自high，不是勝利，皆因約翰施洗者死了有耶穌，耶穌死後基督教才發揚光大。這一次美國行動的結果是把本來也快死了的哈梅內伊變成了烈士，被斬首的主要是主和派，因此反而是增加了神權政治和革命衛隊的統治權力和合法性。

當然，這一次是毀滅了伊朗的大量武器，但同時也消耗了美國的大量武器，伊朗的經濟受到重創，但全世界的經濟也被拉往陪葬。換言之，美國沒虧，但其盟友的虧損卻比伊朗更沉重，更不消說中立國家受傷，會影響到它們對美國的政治形象。 伊朗最大的所得，是用武力得到了霍爾木茲海峽的非正式治權，也可以被視為其霸權的勢力範圍︰在這之前，封鎖海峽只是一個威脅口號，在這之後，卻是它握在手裏的武器。美國不是把伊朗打到被迫放棄封鎖，而是要透過談判來令它解除封鎖，變相是承認了伊朗在海峽的影響力。