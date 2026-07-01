恒指身處續尋底弱態中

大市已過6月份，論形態該屬先高而後低。恒生指數是由6月2日高位26,045 點，反覆跌至26日低位22,518點，即月內波幅共跌3,527點。由於3,527點的波幅實已不算小，該可滿足月內之所需，加上本月恒指高低位之距離該符合慣性之要求，故大市開始進入急跌後之技術性回升中，但相對跌幅計，暫該只屬少許後抽而已。值得留意的是，恒指雖已漸升離22,518點，但技術上暫不算真正的回穩。嚴格而言，必需待恒指成功重越10天線(約在23,490點左近)並穩守其上之後，其時方算真正之初步回穩。

今年的跌浪是始自1月29日高位28,056點，至6月26日低位22,518點止計，在先高後低之形態主導下，今年恒指跌幅暫為5,538點，由於跌勢相對略偏促，故只要沽壓能稍作收斂，而買盤又能略為進取，大市該有機會出現較明顯之反彈。如大市能反彈5,538點跌幅的三份一，則目標該可上望24,364點。當然，成交金額亦需保持暢旺，因大市之動力如不相配，整個反彈勢頭當會受規限。

再看移動線方面之表現，由於100天線現已正式跌穿250天線，故移動線方面現已正式展示倒序模式，現由上而下為250天線(約在25,705點左近)、100天線(約在25,641點左近)、50天線(約在25,243點左近)、20天線(約在24,212點左近)及10天線(約在23,490點左近)。由於恒指正處於所有平均移動線之下，即身處續尋底之弱態中，故大市如欲打破此敗局，恒指必需先成功重越10天線並穩守於其上。