攜程短期盈利受挑戰 宜先觀望

攜程集團(9961)日前發佈第一季業績，實現淨營業收入162.08億元人民幣，增長17.2%，主要得益於旅遊需求的持續韌性及入境旅遊的升溫。環比來看，收入上升5%，符合季節性特點。淨利潤為24.99億元人民幣，下降41.6%；非公認會計準則下淨利潤為39.05億元人民幣，下降6.8%。經調整EBITDA增長13.7%至48.3億元人民幣，利潤率為30%，較上年微降1個百分點。

公司表示，第一季業績增長主要來自國際旅遊需求的復甦及旅客對個性化體驗的追求。入境旅遊為價值鏈各環節帶來機會，公司透過技術研發、產品創新及目的地賦能，強化全球旅客與本地服務的連結。公司與在地夥伴緊密合作，利用AI驅動解決方案幫助旅客突破語言及資訊壁壘，同時助力更多中小業者接入國際市場。