黃百鳴事件的技術分析

黃百鳴事件是由一連串的低級錯誤所構成。第一是最基本的，當然是他根本不應犯罪，第二是他出售天馬影視(1326)，是一單4.86億元的交易，而他的案件涉款，不過是900萬股，200萬元投資，獲利103萬元的事，兩者的獲利相比，實在太過微不足道，划不來。 就我所知，所有做交易的大老闆，絕對不會如此「偷跳」，皆因這是有失身份。 其次是，天馬影視的成交很小，這次的突然大成交，其後又有重大交易，這必然會引起證監的調查。而以現在的系統，後台一按電腦就知，根本不用出信詢問，這實在太容易了。

再者，用妹妹的身份去買股票，連人頭也不用，這實在太明顯了。理論上和技術上，妹妹可以辯稱不知此事，假如黃百鳴本人和董事局堅稱妺妹從不知情，買入只是巧合，一人一把口，證監會也吹他唔脹又掹他唔長，就算是告，也睇官信邊個，因沒有確實的證據。 但是，有入款的銀行記錄，這就幾乎斷正了。不過，這只是妹妹的問題，而不是黃百鳴的問題。相對而言，妹妹因內幕消息而買股票，相比起黃百鳴的監守自盜，罪名是輕得多。 但是，有信息記錄，則這又佐證了事件。技術上，講電話，沒有記錄。當然，證監可以根據信息收發的時間，對比買賣股票的時間，去推定此事，不過也有閱後即焚的Telegram。粗疏點，只要在事後刪除信息，雖然可以技術回復，或者雲端找回來，但畢竟是麻煩了一步，除非極度嫌疑，否則不會這樣做。