香港政府在取消「樓市辣招」之後，轉流率其實未復常，2010年二手私樓的轉流率約11%，自從有了樓市辣招之後，2013年至2025年，每年成交的平均轉流率只是3.4%，近年成交回復之後又再回升到約4%水平，既然樓市辣招令轉流率下跌，撤辣之後應該令轉流率回升才對，但回升到多少才算合理？筆者認為有條件起碼回到5%至6%，那麼每年就可增加約2.5萬宗成交，總共也多了大概2千億元的交投，這對經濟民生都會產生很大幫助！

不懂地產的朋友可能以為筆者提倡增加轉流率是想增加成交，但其實在增加成交之前，首先要增加供應量，即二手放盤量，在二手市場來說，首先業主要有足夠的上游空間，他才會放盤去進行樓換樓！不懂地產的朋友以為樓換樓是一加一減，即是等於沒有增加到供應，這個說法是錯誤得令人啼笑皆非的！一個樓換樓的成交其實是為市場增加了兩宗交投，滿足了兩個需求，且可以並不需要增加任何一手供應，這就是轉流率的重要性！如果置業階梯做得好，樓換樓可以令到租客上車做業主、細單位業主換中型單位、中型單位業主換大單位，完整的置業階梯起碼可以用暢順的轉流率滿足到三個住屋需求，但可以完全不依賴一手供應去解決！不需要興建新單位！那麼一手市場就可以針對二手市場不足的單位類型去發展興建！