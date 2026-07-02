香港政府在取消「樓市辣招」之後，轉流率其實未復常，2010年二手私樓的轉流率約11%，自從有了樓市辣招之後，2013年至2025年，每年成交的平均轉流率只是3.4%，近年成交回復之後又再回升到約4%水平，既然樓市辣招令轉流率下跌，撤辣之後應該令轉流率回升才對，但回升到多少才算合理？筆者認為有條件起碼回到5%至6%，那麼每年就可增加約2.5萬宗成交，總共也多了大概2千億元的交投，這對經濟民生都會產生很大幫助！
不懂地產的朋友可能以為筆者提倡增加轉流率是想增加成交，但其實在增加成交之前，首先要增加供應量，即二手放盤量，在二手市場來說，首先業主要有足夠的上游空間，他才會放盤去進行樓換樓！不懂地產的朋友以為樓換樓是一加一減，即是等於沒有增加到供應，這個說法是錯誤得令人啼笑皆非的！一個樓換樓的成交其實是為市場增加了兩宗交投，滿足了兩個需求，且可以並不需要增加任何一手供應，這就是轉流率的重要性！如果置業階梯做得好，樓換樓可以令到租客上車做業主、細單位業主換中型單位、中型單位業主換大單位，完整的置業階梯起碼可以用暢順的轉流率滿足到三個住屋需求，但可以完全不依賴一手供應去解決！不需要興建新單位！那麼一手市場就可以針對二手市場不足的單位類型去發展興建！
而依賴一手供應最錯誤的地方，是一手樓花的高成本的製造，只能滿足到需求金字塔中的頂層購買力，其他較弱的購買力根本買不起一手單位，這些客戶其實應該是進入相對一手樓有價格折扣的二手單位，所以政府應該活化二手市場，這樣亦能夠令到財富更均勻分配！當然，最後市場健康地暢旺，最終受惠的也包括政府和發展商！未來五年，政府應重整樓市，重新分配一二手供應，筆者提議以下方案：
1） 政府首先要好好發揮造地主導權，不斷製造熟地，至於賣出多少地皮，就必須要與市場互動，好的市場的確先要保障發展商利益，但透過合適的供應量，引導發展商往薄利多銷的盈利方向。
2） 有了穩定、合適的一手樓價，那麼二手市場就可以產生折扣率的作用，再活化二手市場各階梯的流轉，那樣在各方有利之下，就會多了人放盤和多了成交。
3） 同時，善用二手供應，新供應可針對興建大單位，從而啟動換樓鏈，逐步提升整體社會的人均居住面積。
4） 此外，現在二手私樓轉流率長期都在4%以下，如果轉流率回復到6%左右，樓市內需已經可以刺激到民生，而更加重要的是，財富有更好的分配，筆者認為更好的香港是要配合以上整體供求和轉流效應去產生。