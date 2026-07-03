「國仇家恨」的營銷力量

今年我聽過最令人印象深刻的一個商業概念，是用「國仇家恨」這個不尋常的詞語來表達的。 這個詞語通常用來形容一些深層的怨恨或宿怨，一般不會出現在客戶獲取或營銷策略的討論中。然而，在最近一次Bowtie保險首席商務總監的分享會上，他正是用這個詞語來描述公司最早期的客戶。當時全場都笑了，但事後我愈想愈覺得，這句話捕捉到許多企業忽略的重要真相：最好的客戶，往往不是最喜歡你產品的人，而是最討厭現有解決方案的人。 許多企業家創業時會問一個簡單問題：「我的目標客群是誰？」雖然這個問題聽起來合理，但一個更有價值的問題可能是：「哪些人對現況感到最痛苦？」答案往往不是最大的市場群體，而是對現有做法感到最不滿的群體。Bowtie的成立理念相對簡單卻具顛覆性。傳統保險產品存在大量分銷成本，其中相當一部分用於佣金和代理網絡。Bowtie作為線上保險公司，不依賴傳統代理模式，提供相若保障但價格較低。

真正的挑戰不在於產品開發，而是在於如何說服人們相信這種不同的模式是既可信又可持續的。保險歸根究柢是一項建立在信任之上的業務，改變根深蒂固的客戶行為絕非易事。Bowtie沒有立即瞄準大眾市場，而是把焦點放在一個更精準的群體。他們最早期的客戶，很多是已經了解傳統保險業界運作的人，包括不少曾在行業內工作過的人士。這些人不需要長篇大論解釋佣金、分銷成本或定價結構，因為他們早已清楚其低效之處。 在很多情況下，他們親身經歷過這些弊端。有些人甚至可能不願意推薦那些他們明知成本過高的產品。他們本能地理解問題，因為他們已與這些問題共存多年。這就是首席商務總監所說的「國仇家恨」。這些人是帶著「要算這筆帳」心態的人。他們不只是想找一份更便宜的保單，而是真心相信現有系統可以有更好的運作方式，並渴望支持一個替代方案。

在我看來，這正是營銷的精妙之處。 當一家公司針對那些親身經歷過問題的人時，它不僅是在銷售產品，而是在驗證一種體驗。它實際上是在說：「你沒有看錯這個問題。我們也看到，而且相信有更好的解決方法。」感到被理解的客戶，與單純回應廣告的客戶，會有截然不同的反應。結果是，他們往往不僅是客戶，而是成為了擁護者。一個滿意的客戶可能完成購買後就離開；一個擁護者則會告訴朋友、家人和同事。他們會分享文章、推薦服務，並向他人解釋產品的價值主張。最有效的營銷，往往不是來自廣告預算，而是來自真實的擁護。

Bowtie的故事說明了一個超越保險行業的教訓。許多企業家犯的錯誤，是試圖取悅所有人。這樣做只會稀釋訊息，使其變得千篇一律、令人過目即忘。營銷活動變得更廣泛、語言變得越保守，差異化也逐漸消失。然而，當我們觀察許多成功企業時，會發現它們往往以相反的方式起步。它們首先找到一群對特定痛點感受特別深刻的人群。只有在贏得這群受眾的支持後，它們才開始擴大業務範圍。 回顧歷史，很多成功企業都是這樣建立起來的。它們並非一開始就服務所有人，而是先為相對小眾但對問題感受特別深刻的一群人的解決痛點入手。一旦贏得這群人的信任，勢頭便自然隨之而來。這個原則適用於不同行業。軟件公司最早的擁護者，可能是對舊系統感到沮喪的員工；食品公司可能會引起那些厭倦了食品添加劑和令人困惑的標籤的父母的共鳴；健身店則可能吸引因長時間埋頭工作而長期背痛的專業人士。具體細節各不相同，但策略卻驚人地相似。

找到人們的痛點，找到那些痛點最深的人，然後打造真正更好的解決方案。當然，這種方法只有在解決方案真實有效時才會奏效。被「國仇家恨」驅動的人，通常是最了解問題的受眾。他們對問題有深刻理解，很少會被純粹巧妙的營銷所欺騙。如果一家公司承諾改變卻未能兌現，他們幾乎能立刻察覺差距。這就是為何企業應減少過度關注客戶數據，而多花時間理解問題。年齡、性別和收入雖然是有用的營銷變數，但往往是次要因素。人們購買產品，並非因為自己屬於某個特定人口群體，而是因為他們想要解決一個問題。