韓國政府的「出奇蛋經濟」

正當韓國股市空前熱炒之際，總統李在明忽然聯同三星(Samsung)及SK集團(SK海力士母企)召開記者會，發布總值超過1,000兆韓圜(約5,180億美元)的「三大超級計劃」。李在明將此計劃定調為因應全球AI軍備競賽的「國家生存戰略」，藉此紓解首爾都會區圈如京畿道的平澤、利川、龍仁等京畿道南部的電力、水資源瓶頸，推動區域經濟平衡發展，全面搶攻AI基礎設施、將半導體產能擴展至首都以外的西南部全羅道地區及中部地區等。老老實實是個政治出奇蛋，由上而下結合產業政策、區域再平衡與地緣競爭的國家級押注，一次過滿足三大願望。

至於千兆韓圜的投資，毋須政府真金白銀出資，而是以三星、SK等相關的半導體擴產計劃、合共約800兆韓圜的多年資本開支為主，政府則提供土地、電力、水利、稅務與行政便利，外加部分政策性融資與公共投資配套。然而，外資券商並不受落，主要批評當地配套不足，分分鐘只會淪為政治先行、甚至助長財閥壟斷的大白象工程，而10至20年的超長期投資亦可能隨著政權更替而變動。李在明政府在韓國相當得民心，但是，財閥主導的經濟結構始終難以突破，年輕人上流機會渺茫，地緣政治帶來的通脹問題也是困局。事實上，不管誰作主導，政府與財閥想出這個「出奇蛋經濟」，亦在說明AI競賽的必然性。