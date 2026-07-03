人類放棄異親撫育繁衍成本太高

在母親節當日，選委界立法會議員李浩然發表政策建議書，建議政府為全職媽媽供強積金。在媽媽重返職場後首兩年，政府為專屬強積金的供款可減至50%，第三年為25%，第四年起由僱主及個人強積金接力，間接鼓勵母親重投職場。 我並不同意李議員的建議，皆因政府的財政狀況並不佳，正如我一直認為立法會議員們只講花錢，不講賺錢，是大花筒。不過，這建議抵讚的是，第一有創意，第二是他很敏銳地看出了，生育是女人的決定，女人的問題，因此對生育的補助應以母親，而非家庭作為單位。

另一個反對的理由，是雖然這做法有利於母親重返職場，也是對母親生子育兒的行為作出肯定和應有的「獎勵」，可是，這對於政府急切需要的鼓勵生育，縱有幫助，也幫助不大。 這得回到生物學﹕大家都知道，人類是一種社會性動物，更嚴謹的定義是群居性動物。群居性動物的特色有協同捕獵、資訊共用、食物分享等等，至於在育兒方面，有一點，叫「異親撫育」。 例如說，大象群中所有雌性都會照顧幼崽，被稱為「阿姨行為」；企鵝群會形成「託兒所」，成年企鵝輪流照顧幼崽。

簡單點說，一個女人是很難帶大孩子的，就算是一個女人養育一個孩子，也不容易。然而，養育孩子這行為，可以有著規模效應，三個女人養育十個孩子，卻就輕鬆得多。這好比獅子，是由一群母獅，把共同的孩子一起撫養長大。 在以前，不管是中國人還是外國人，是以家族為單位，大家聚居，祖母、姑奶奶、小姨子，一大夥人，輪流照顧孩子。帶領者是富有育兒經驗的老人，而大孩子也幫忙照顧小孩子，富有的家庭還有婢女奴僕之類。在這大前提下，照顧孩子縱不輕鬆，也不太辛苦。