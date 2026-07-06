CWT 穩定中續推進業績增長可吼

在四大板塊業務中，商品貿易是目前最明確的增長引擎：收入395.2億元，增加23%；稅前利潤1.3億元，大升39.4%。金融服務則以合規牌照和跨境通道為基礎，利潤最高：經紀服務收入6.7億元，增加7.6%；利息收入達4億元。而物流服務一端是具有稀缺認證和區位價值的倉儲物流資產，另一端是覆蓋全球的貨代拼箱網絡；至於工程服務，則依靠高信用客戶和長期服務能力，為公司提供穩定收入。除稅前盈利貢獻百分比依次為金融服務35.6%、物流服務33.2%、商品貿易23.2%及工程服務8%。