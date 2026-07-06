CWT 穩定中續推進業績增長可吼

經過多年以來的一直努力，CWT International (00521.HK) 已經成功完全轉型，成為一間業務多元化、地域多樣化的綜合企業，目前主要經營活動連結亞洲、歐洲、美洲及其他主要貿易區域，業務涵蓋商品貿易、物流服務、金融服務和工程服務等四大類別，而且，各板塊擁有獨立的客戶基礎、營運團隊與商業模式，收入來源多元，不依賴內部關聯交易。因此，在現今複雜多變的國際形勢及經營環境下，集團在保持增長之餘，亦有防守性，值得關注。
2025年度，集團收入466億（港元、下同），按年增加18.4%；純利3.71億元，每股盈利3.26仙，均增長22%；這三項核心指標均實現增長，且盈利增幅高於營收上升速度，反映規模擴大與經營效率提升同時發生。
在四大板塊業務中，商品貿易是目前最明確的增長引擎：收入395.2億元，增加23%；稅前利潤1.3億元，大升39.4%。金融服務則以合規牌照和跨境通道為基礎，利潤最高：經紀服務收入6.7億元，增加7.6%；利息收入達4億元。而物流服務一端是具有稀缺認證和區位價值的倉儲物流資產，另一端是覆蓋全球的貨代拼箱網絡；至於工程服務，則依靠高信用客戶和長期服務能力，為公司提供穩定收入。除稅前盈利貢獻百分比依次為金融服務35.6%、物流服務33.2%、商品貿易23.2%及工程服務8%。
CWT (00521.HK) 的各業務板塊在不同市場週期中提供差異化價值，共同構成集團整體經營的穩定基礎。已在這個基礎上，集團有以下計劃以保持經營穩定及業績增長：金融服務依托多市場合規牌照和客戶服務網絡，轉化為客戶規模與業務增量；能源及其他新品類交易，形成貿易業務的新增長動力；物流智能化從組織與工具建置階段推進至更多實際應用場景，進一步開源節流。可見集團在穩定中持續推進增長動力，前景值得看好。