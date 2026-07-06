懷念劉笑敢教授 從容暢談分寸感 (香港中文大學（深圳）網頁圖片)

劉笑敢教授剛離開我們，但他的聲音與神態，不時仍在我腦海浮現。教授是我碩士論文的指導老師，這些年來，每逢在學問或處世遇到困惑，總會想起他從容不迫的談吐，以及他反覆強調的那份「分寸感」。這篇文章，既是懷念，也是重溫他送給學生最珍貴的禮物。 劉笑敢教授在中國哲學研究領域的成就，學界早有公論。他數十年專注道家與道教經典，尤其對《老子》文本的校勘、詮釋，用功之深，令人敬佩。他的《老子古今》鉅細無遺地對照不同版本，既考訂文字，又疏解義理，將千年來《老子》文本的流變清晰呈現，堪稱當代老子研究的里程碑。他提出的「兩種老子」——文本的老子與哲學的老子，更提醒學人不能望文生義，必須同時兼顧歷史考據與思想建構，為中國哲學研究方法打開新的視野。

我當年在香港中文大學跟隨教授攻讀碩士，論文大膽嘗試將海耶克的自由主義思想與老子學說作比較。教授沒有立刻否定這個看來天馬行空的選題，反而先輕聲問我：「你為何要這樣比較？你有沒有認真讀過海耶克的原文？」這兩個問題，像當頭棒喝。他鼓勵我不要停留在二手詮釋，逼着我去啃海耶克的原著，弄清楚其理論的內在邏輯，再回頭審視老子。那段日子，教授逐字逐句與我推敲，更鼓勵我將其中一章修改投稿，爭取發表。後來我攻讀博士，偶爾仍向他請教，有幾次還到他北區的家喝茶。他總是笑容滿面，又帶點認真地着我多講粵語，說自己聽懂的不多，想多學一點，好明白本地學生所思所想。茶香之間的那份溫厚，至今難忘。

教授在學術上最觸動我的，是他能夠將嚴謹得近乎苛刻的文本研究，轉化為現代人可以理解和活用的智慧。他開創的「新道家」，絕非拋開經典任意發揮，而是立足於對古籍文字一絲不苟的考研，再提煉出道家思想回應現代處境的可能。他深入淺出地說明，「無為」不是消極懶散，而是克制不必要的干預，順應事物的本性而行；「道法自然」也不是放任不管，而是提醒人要尊重客觀規律。這種詮釋，既守住了古典的厚度，又接通了當代生活，讓年輕人也能看見，二千多年前的學問原來可以如此親切、有用。

教授著作等身，但我最愛反覆細讀的，是他那本《兩極化與分寸感》。書中直指人類思考與社會行動常陷入非黑即白的兩極化陷阱——要麼全盤西化，要麼徹底復古；要麼絕對自由，要麼嚴密管控。他抽絲剝繭地論證，這種極端思維往往帶來災難，而中華傳統裏「執兩用中」的智慧，正是要人在對立的兩端之間，尋找恰如其分的平衡點。分寸感不是與生俱來，須經過知識的累積、現實的觀察，以及內心反覆的鍛煉，才能逐步掌握。他寫的不只是哲學，更是一套做人處世的道理。