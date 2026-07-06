新股解禁潮港股添變數 (中通社)

近期港股市場焦點之一，是多隻半年之前上市新股陸續步入禁售期屆滿階段，其中今年7月單月解禁規模龐大，涉及多隻AI、科技及新經濟股份，總金額達數千億元，當解禁股份集中於表現強勁的熱門股份時，基石投資者及大股東的潛在減持動向，便成為投資者必須密切關注的風險因素。解禁潮不僅影響個股走勢，更可能對整體市場情緒構成一定壓力，尤其在目前港股估值仍處於相對吸引水平、但資金流向分化的背景下。 在香港上市規則下，基石投資者通常須作出六個月禁售承諾，不得於上市後首六個月內出售所認購股份。此安排有助穩定新股上市初期的股價表現，並顯示投資者對公司長遠發展的信心。然而，禁售期一旦屆滿，若相關股份自上市以來錄得可觀升幅，投資者自然會考慮實現部分或全部利潤。特別當解禁股份佔已發行股本比例較高、涉及基石投資者數目眾多，或解禁金額龐大時，市場短期供應增加，可能引發股價波動，甚至形成階段性沽售壓力。

反之，若股份表現欠佳，已大幅回落至上市價以下，股東沽售誘因或相對較低，但仍需視乎個別股東的持股成本、資金周轉需要及整體市場環境而定。部分大股東或創辦人股份可能設有較長鎖倉安排，與基石投資者六個月禁售期有所區別，分析時宜區分不同類別的解禁影響。 7月初多隻「半新股」集中迎來解禁，7月8日有多隻股份解禁，包括02513智譜，基石投資者共11間，解禁總金額按現價計算規模龐大，佔已發行股數約11.60%）。作為AI大模型領域的代表性企業，此股份上市後獲得市場熱烈追捧，基石投資者獲利盤潛力顯著，解禁後的股份釋放或為短期股價帶來一定調整壓力。同日解禁的09903天數智芯，基石投資者約18間，解禁總金額約73.63億元（佔已發行股數約4.46%）。雖然佔比相對不高，但絕對金額仍具規模，加上AI算力及半導體相關題材持續受市場關注，解禁動向勢將成為焦點之一。

翌日（2026年7月9日），00100 MINIMAX-WP亦將解禁，涉及基石投資者14間（另有大股東等多名，相關批次解禁金額規模龐大，佔比顯著）。解禁規模較大，獲利盤釋放或為市場帶來明顯波動，尤其該股份已創近期低位後出現反彈，投資者對解禁後的供需平衡分歧料會加大。其他同期解禁的股份如02675精鋒醫療－B、06938瑞博生物－B等，解禁規模相對較小，個別影響或較為有限。 此外，部分股份的解禁比例更高，例如03986兆易創新（基石投資者約18間，解禁比例較高）、09887維立志博－B（大股東56名，佔比78.55%）等，若配合上市後的升幅，沽售誘因將更為明顯。

已完成解禁的例子如02661輕鬆健康，解禁後一度創52周低位，反映解禁後有一定程度高壓，雖然解禁本身並非股價走勢的唯一主導因素，公司基本面、行業周期及大市情緒同樣扮演關鍵角色。 從更廣闊角度看，今年以來港股新股市場活躍，AI、大模型及相關科技板塊成為焦點，吸引大量基石投資者參與。但隨著六個月禁售期陸續屆滿，整個7月解禁潮的總規模龐大，可能對二級市場流動性及估值水平構成考驗。部分長線機構投資者或選擇繼續持有，但部分基金或PE背景的基石，或因退出周期壓力而考慮減持，屆時市場需留意成交量放大及股價波幅擴大的情況。除7月之外，後續月份仍會有零星解禁事件持續出現，雖然單月規模或不及7月高峰，但若多隻高估值新股同時解禁，仍可能間歇性困擾市場情緒，特別在宏觀環境不明朗或資金面偏緊之時。

值得注意的是，解禁帶來的獲利資金回籠後，未必全部離場。部分資金在實現利潤後，或會尋求重新配置，轉向估值相對吸引、基本面更穩健的股份。這可能引發板塊輪動效應：人工智能硬件股在經歷前期急升後，或出現一定降溫，而資金則有機會回流傳統股份，包括傳統科技股及平台經濟股。這些板塊近年受惠於政策支持及業務復蘇，估值處於較低水平，若資金輪動成真，或能為市場提供新的支撐動力。整體而言，解禁潮雖帶來短期壓力，但亦是市場資金再平衡的過程，有利於資源更有效配置。