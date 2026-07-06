上周全球市場波動加大，META出租算力成為新的「鬼故事」。雖然賣方和多頭有各種解釋，認為META已經在本輪AI競爭中掉隊，不具備代表性，但市場的反應還是非常劇烈，投資者們「用腳」來表明了態度。A股的創業板和科創板也隨之出現了快速調整。
AI敘事結束了嗎？目前很難得出這個結論，景氣度仍在，即使從「增速」的角度也沒發現甚麼問題，這大概率依然是AI牛市中的一段插曲。問題的核心不是AI本身，而是擁擠度和斜率，這麼高的擁擠度，存等板塊如此陡的上升斜率，會越漲越讓人害怕，稍有風吹草動就容易產生踩踏。因此，對於全球科技股來說，通過震盪來降低擁擠度，平緩上升斜率，可能比繼續高歌猛進更有利於行情的發展。按照A股以往的慣經驗，這個過程都是以周為單位，換而言之，接下來的2至3周，雙創指數將繼續本周的震盪走勢。
隨著雙創的調整，「切換」成為市場討論的焦點。後半周雙創大跌之時，市場出現了久違的「百花齊放」，盤中上漲家數連續數日遠高於下跌家數，從科技裡面出來的資金開始在各種低位板塊裡嘗試做多。其中資金關注度比較高的有創新藥、機器人和商業航太，雖然漲的理由各自不同，但它們有一個共同點，都是官方認定的「新興產業」，屬於廣義的科技概念，也就是我上周說的科技內的高低切。
總結一下，隨著AI板塊的調整，A股會迎來階段性的「高低切」，「切」的方向選擇會繼續集中在高景氣度上，包括上面說的泛科技，也包括上周聊過的券商等等。