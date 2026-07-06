上周全球市場波動加大，META出租算力成為新的「鬼故事」。雖然賣方和多頭有各種解釋，認為META已經在本輪AI競爭中掉隊，不具備代表性，但市場的反應還是非常劇烈，投資者們「用腳」來表明了態度。A股的創業板和科創板也隨之出現了快速調整。

AI敘事結束了嗎？目前很難得出這個結論，景氣度仍在，即使從「增速」的角度也沒發現甚麼問題，這大概率依然是AI牛市中的一段插曲。問題的核心不是AI本身，而是擁擠度和斜率，這麼高的擁擠度，存等板塊如此陡的上升斜率，會越漲越讓人害怕，稍有風吹草動就容易產生踩踏。因此，對於全球科技股來說，通過震盪來降低擁擠度，平緩上升斜率，可能比繼續高歌猛進更有利於行情的發展。按照A股以往的慣經驗，這個過程都是以周為單位，換而言之，接下來的2至3周，雙創指數將繼續本周的震盪走勢。