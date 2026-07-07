首先，資本開支繼續成為帶動AI熱潮延續的關鍵因素。市場預計五大雲端龍頭2026年資本開支將突破8,000億美元，按年增長約七成，並有望於2027年進一步攀升至1.1萬億美元。然而，隨著企業現金儲備持續消耗，愈來愈多AI基建開支需要依賴發債融資，令雲服務供應商對利率變化更為敏感。鑑於中東局勢推升通脹風險，進一步收窄聯儲局減息空間，若AI資本開支增長低於市場預期，過往因高額開支而估值受壓的大型雲服務巨頭，其估值有望率先修復。

今年上半年，美國科技板塊表現持續分化。即使聚焦大型科技股，Alphabet錄得逾一成升幅，微軟卻累跌近兩成，反映投資者已從尋找潛在受益者，逐步轉向具確定性的贏家。

另外，雖然Token的平均成本有所回落，但用量按年增長約4.5倍，令整體支出持續上升。AI智能體的應用將會大幅提升Token消耗，直接帶動雲服務供應商的收入上升。同時，軟件公司亦有望受惠於 AI 代理經濟，ServiceNow 將「AI代理式工作流程」全面融入企業營運，定位AI為客戶服務及IT自動化的核心控制平台。

總括而言，數碼經濟板塊基本面依然穩固，短期市場情緒低迷為投資者創造長線部署機會。策略上，我們青睞資產負債表穩健的大型雲服務龍頭，以及數據基建與網絡安全領域的領先企業。