ADC外包龍頭現轉機：藥明合聯 (2268) 估值修復機會浮現？

談及行業前景，ADC近年被視為腫瘤治療領域的重要技術方向。隨著臨床數據於ASCO及AACR等大型學術會議持續公布，市場對ADC療效及安全性的信心提升，早期項目活躍度增加，同時中後期管線可見度改善，整體外包需求呈現結構性增長。從多份研究報告可見，2026年上半年訂單動能仍然強勁，尤其來自美國客戶，反映全球藥企外包比例仍在提升。與傳統周期性行業不同，ADC CDMO更受創新研發投放及技術突破驅動，因此屬於長期趨勢型賽道。 在行業定位方面，藥明合聯被多家研究機構形容為全球第二大ADC CDMO平台，僅次於Lonza。競爭重點並非單純價格，而是技術整合能力、質量體系、商業化經驗及合規能力。ADC生產涉及高技術門檻及嚴格質量要求，尤其商業化階段更需符合FDA及歐洲監管標準。集團在無錫及新加坡設有生產基地，並完成對BioDlink的整合，進一步強化DS及DP能力，同時拓展海外布局。這種由研發到商業化的一體化能力，構成其主要競爭優勢。

當然，競爭壓力亦不可忽視。國際龍頭持續擴充產能，部分中國同業亦積極布局ADC服務。此外，全球生物科技融資環境波動、地緣政治不確定性及監管變化，均可能影響行業短期情緒。不過，在技術壁壘及客戶黏性支持下，行業集中度仍然較高，龍頭企業具備規模與質量優勢。 回顧2025年業績，藥明合聯全年收入達59.44億元人民幣，同比增長46.7%，毛利率提升至36.0%。盈利能力持續改善，顯示產能利用率提升及項目結構優化開始反映於財務表現。2025年末在手訂單達14.9億美元，iCMC項目合共252個，其中大量屬於臨床二期及三期項目，為未來12至18個月收入提供保障。北美收入佔比升至51%，亦反映集團國際化進程加快。

集團多個亮點值得留意。首先，2026年收入指引維持約35%美元計價增長，顯示管理層對訂單及執行進度具信心。其次，新加坡基地預期完成GMP釋放並於下半年逐步投產，雖然初期或帶來折舊及利用率壓力，但有助提升歐美客戶信任度。再者，BioDlink整合有望於中長期優化客戶結構及提升毛利率。管理層亦提及創新偶聯模式項目增加，技術複雜度提升帶動價格改善，支持毛利率大致維持於35%至36%水平。 藥明合聯股價於去年10月曾升上位見85.50港元見頂後，股價便持續回落，更在反覆下跌形成一浪低於一浪走勢下，股價曾最低跌至6月低位見43.50港元，累計跌幅達到49%，股價近日在低位徘徊後，成功重返20天線阻力外，更拉動9天RSI由30以下水平作出反彈，反映整個跌勢有望作出逆轉，而且在反彈中，股價更成功升破20天線阻力，雖然近日持續向上突破後一度升幅放緩，不過9天RSI在升破70水平後未有見明顯回調，更在上周已升越了整個回調浪總跌幅的的38.2%反彈目標60.00港元，預期股價仍然有進一步的反彈機會，投資者可以在股價返回60.00港元水平重新留意，預期股價有望逐步反彈至整個回調浪總跌幅的61.8%目標位70.00港元水平。只要股價未有穿58.00港元支持，暫時毋須進行止蝕。