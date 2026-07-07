壁仞科技(6082) 業務高速成長 目標價52元

壁仞科技(6082)今年年1月上市，7月2日基石投資者半年鎖定期屆滿，市場憂心流通股擴增帶來拋壓，但股本數據反映流通比例持續偏低，加上自研GPU業務步入收成期，解禁後配股股價仍穩守配價，後市有望挑戰高位。
IPO超配後原始總股本24.39億股，12.38億股內資股由創辦團隊與早期投資者長期持有，不流入二級市場。解禁前僅散戶持股可交易，流通股1.80億股，佔總股本7.4%；基石股份解禁後流通股增至3.28億股，佔比13.4%，可交易量依舊稀少。其後公司以46.2港元配售1.53億股新H股，總股本擴至25.92億股，自由流通股4.81億股，佔比僅18.56%，遠低於多數港股科技股30%以上流通水平，稀缺性限制下行空間，反彈阻力輕微。
公司是港股唯一純通用GPGPU獨立晶片設計企業，主攻AI訓練與雲端推理算力晶片，實現晶片、硬體、BIRENSUPA軟體全鏈自研，不受海外技術掣肘，契合國產算力自主政策。全球專利逾1600件、授權730餘件，先行布局Chiplet封裝與光互連技術，技術壁壘深厚。BR106、BR166全系列晶片量產交付，覆蓋大模型訓練、政企算力、雲推理場景，兼容本土主流大模型，客戶橫跨互聯網、電信、金融等行業，訂單持續落地。2025年營收同比增長超200%、突破十億元，晶片出貨量快速攀升，商業化規模加速釋放。
AI浪潮帶動算力需求爆發，海外高端GPU出口管制收緊，國產替代空間龐大，配合東數西算算力扶持政策，行業長線紅利確定。本次配售淨融資70.4億港元，資金用於新一代晶片擴產、前沿技術研發及營運周轉，充足現金支撐長期發展；配售折讓溫和，股價回測46.2港元配價便反彈，該位有一定支持力。
整體來看，壁仞流通量稀缺、業務高速成長、配售補足發展資金，後市具上升潛力。投資建議可於46元買入，目標52元，跌破40元止蝕。
香流股票分析師協會理事 連敬涵
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