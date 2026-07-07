壁仞科技(6082) 業務高速成長 目標價52元

壁仞科技(6082)今年年1月上市，7月2日基石投資者半年鎖定期屆滿，市場憂心流通股擴增帶來拋壓，但股本數據反映流通比例持續偏低，加上自研GPU業務步入收成期，解禁後配股股價仍穩守配價，後市有望挑戰高位。

IPO超配後原始總股本24.39億股，12.38億股內資股由創辦團隊與早期投資者長期持有，不流入二級市場。解禁前僅散戶持股可交易，流通股1.80億股，佔總股本7.4%；基石股份解禁後流通股增至3.28億股，佔比13.4%，可交易量依舊稀少。其後公司以46.2港元配售1.53億股新H股，總股本擴至25.92億股，自由流通股4.81億股，佔比僅18.56%，遠低於多數港股科技股30%以上流通水平，稀缺性限制下行空間，反彈阻力輕微。