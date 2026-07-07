俄羅斯會在阿美尼亞開闢第二戰場嗎？

阿美尼亞的企圖加入歐盟，始於去年4月議會正式通過《啟動加入歐盟進程法》。而在日前，它的親西方執政黨贏得了大選，相信會加快推進入歐進程。
從前阿美尼亞有一塊飛地，名叫「納卡」，面積7千平方公里，人口12萬，主要是阿美尼亞人，位於阿塞拜疆的國土之內。在2020年和2023年的兩次軍事衝突，被阿塞拜疆吃掉了。由於阿美尼亞的實力遠不如對方，只有被硬吃了，連聯合國也承認了納卡的「回歸」。
話說俄羅斯和白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、阿美尼亞共同建立了「集體安全條約組織」(CSTO)，但在這一次的侵略，俄羅斯非但沒去幫助盟友阿美尼亞，反而更承認了阿塞拜疆在納卡的地位，換言之，這是胳膊往外彎，不幫自己人。
既然俄羅斯沒能力保護自己，阿美尼亞只有一途，就是在2024年起，停止參與CSTO，停繳會費，甚至揚言「必要時將正式退出」。這也就是隨後它尋求加入歐盟的原因。
歐盟只是經濟合作組織，並非像北約般的軍事合作，但中亞也有經濟合作組織，稱為「歐亞經濟聯盟」(EAEU)，其成員就少了和CSTO高度重疊的塔吉克。
阿美尼亞宣稱，可以同時歐盟成員和EAEU的成員，EAEU卻認為，兩者並不兼容。另一方面，阿塞拜疆當然也不爽阿美尼亞加入歐洲。
在俄羅斯而言，阿美尼亞身處的南高加索地區是其勢力範圍，不容歐洲人進入。而且，反對阿美尼亞加入歐盟，一來可以鞏固和中亞五「斯坦」的關係，二來可以拉攏本來和自己關係不佳的阿塞拜疆。
極端地去想，就是因此而去攻打阿美尼亞，俄羅斯也是在所不惜。皆因一件是髒，兩件是穢，打這一場仗，不過是和歐洲多開一個戰場，沒啥大不了。阿美尼亞不過是一千萬人口的弱小國，但如果可以藉此結盟本與歐洲眉來眼去的五斯坦和阿塞拜疆，是接近一億人口的絕對力量，那就是一椿大賺的生意了。不過這當然要得到阿國和斯坦們的首肯，但一旦成事，阿美尼亞就將是第二個烏克蘭了。