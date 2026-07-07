俄羅斯會在阿美尼亞開闢第二戰場嗎？

阿美尼亞的企圖加入歐盟，始於去年4月議會正式通過《啟動加入歐盟進程法》。而在日前，它的親西方執政黨贏得了大選，相信會加快推進入歐進程。

從前阿美尼亞有一塊飛地，名叫「納卡」，面積7千平方公里，人口12萬，主要是阿美尼亞人，位於阿塞拜疆的國土之內。在2020年和2023年的兩次軍事衝突，被阿塞拜疆吃掉了。由於阿美尼亞的實力遠不如對方，只有被硬吃了，連聯合國也承認了納卡的「回歸」。

話說俄羅斯和白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、阿美尼亞共同建立了「集體安全條約組織」(CSTO)，但在這一次的侵略，俄羅斯非但沒去幫助盟友阿美尼亞，反而更承認了阿塞拜疆在納卡的地位，換言之，這是胳膊往外彎，不幫自己人。