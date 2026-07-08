樓市有沒有五年規劃？ 穩定供應有助健康樓市

政府正就首個五年規劃進行公眾諮詢，五年規劃將會清晰闡述香港在未來五年的發展願景及策略方向，令未來香港經濟、社會以至民生方面有著更清晰的發展方向，相信大家不感撫心自問，究竟樓市有沒有五年規劃，特別是私人住宅市場的走向，是否可以透過宏觀調控來影響，在此筆者先擱下樓市是否可以規劃的問題，或者可以先就過去十年的樓市變化作宏觀回顧。
究竟過去十年整體私人住宅樓價是升還是跌，以差估署的私人住宅樓價指數計算，原來這十年間樓價是「健康平穩」的升幅，按最新樓價指數321.9與十年前(2016年5月)的275.8作比對，樓價十年累升16.7%，平均每年只有約1.5%的升幅，不過心水清的讀者會明白，其實過去十年樓價其實是「大上大落」，樓價高低波幅高達44%以上，樓價曾升至2023年的逼近400的歷年高位，期後樓價曾連續三年下跌，直至去年才「由跌轉升」。
過去十年間樓價大上大落，同樣地過去十年樓市政策亦完全逆轉，十年前樓市仍然推行樓市三大辣招，2016年11月政府更將購買第二套房的從價印花稅劃一提高至樓價15%，連同15%的買家印花稅，當時非本地買家的印花稅曾高達樓價30%，直至2024年2月28日樓市全面徹辣，海外買家以至投資者的入市成本才大大減低，去年年初更將400萬元以下的細價樓印花稅減至100元，這十年間樓市稅項變化差距極大，再者期間供應變化亦相當大，2019年社會運動影響，當年新盤落成量僅1.3萬伙，但2024年的供應量高位，全年新盤落成量超越2.4萬伙。
綜合來說，雖然表面來看，過去十年樓價升幅基本上與整體通賬接近，不過實際上是大上大落的十年，無論是樓市措施以至整體供應量均有著大幅上落，最新政府在五年規劃的諮詢文件，在「民生及社會發展」部分，政策方向是在房屋方面增加供應，持續推進公營房屋發展，有序取締劣質「劏房」，在人才政策方面會完善精準育才、引才、留才策略，加大面向國際的引才力度，檢視人才政策的效果以作動態調整，將香港真正需要的人才留在香港、融入香港，總括來說其實維持樓市穩定供應，才有助樓市健康發展。