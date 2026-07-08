樓市有沒有五年規劃？ 穩定供應有助健康樓市

政府正就首個五年規劃進行公眾諮詢，五年規劃將會清晰闡述香港在未來五年的發展願景及策略方向，令未來香港經濟、社會以至民生方面有著更清晰的發展方向，相信大家不感撫心自問，究竟樓市有沒有五年規劃，特別是私人住宅市場的走向，是否可以透過宏觀調控來影響，在此筆者先擱下樓市是否可以規劃的問題，或者可以先就過去十年的樓市變化作宏觀回顧。

究竟過去十年整體私人住宅樓價是升還是跌，以差估署的私人住宅樓價指數計算，原來這十年間樓價是「健康平穩」的升幅，按最新樓價指數321.9與十年前(2016年5月)的275.8作比對，樓價十年累升16.7%，平均每年只有約1.5%的升幅，不過心水清的讀者會明白，其實過去十年樓價其實是「大上大落」，樓價高低波幅高達44%以上，樓價曾升至2023年的逼近400的歷年高位，期後樓價曾連續三年下跌，直至去年才「由跌轉升」。