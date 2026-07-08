大市已身處7月份之上旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態暫仍屬先低而後高。恒指暫時由2日之低位 22,953點升至7日之高位23820點。即月內之波幅暫為 867點。首先，以 867點之波幅計相對仍頗偏細，該不能滿足月內對波幅之需求。另外由於1個月之高低位是不該同時出現於4個交易日之內，故在本月餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需。另外，亦可拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求。而從目前大市之走勢看，由於恒指已成功重越10天線 (約在 23,187點左近)，故祇要大市能保持此形態不變，技術上該有利於後市短期再進一步往上尋月內之新高。
大市自5月14日高位26,844點開始之少跌浪，至6月26日低位22,518點止計，在短短6週內，累積之跌幅共達4,326點，且恒指更一度跌穿各組平均移動線，但大市自踏進7月份後已出現明顯反彈。而恒指更成功重越10天線，即表示大市不但已擺脫續尋底之弱態，且亦已進入大幅急跌後之技術性反彈中。以跌幅為4326點計，大市如能反彈此跌幅之三份一，首個上望目標該為23,960點，惟如大市能反彈跌幅4,326點之一半，則另外1個上望目標該為24,681點。當然，資金之入市態度能否保持積極至為重要，因大市之動力如不相配，升勢多好漸受規限。另外，以本月低位暫為2日之22,953點計，祇要先低後高之形態不變，如本月有約1,500點至1,800點之上升波幅，恒指已可上望24,453點至24,753點。