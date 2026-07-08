恒指已可上望24,453點至24,753點

大市已身處7月份之上旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態暫仍屬先低而後高。恒指暫時由2日之低位 22,953點升至7日之高位23820點。即月內之波幅暫為 867點。首先，以 867點之波幅計相對仍頗偏細，該不能滿足月內對波幅之需求。另外由於1個月之高低位是不該同時出現於4個交易日之內，故在本月餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需。另外，亦可拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求。而從目前大市之走勢看，由於恒指已成功重越10天線 (約在 23,187點左近)，故祇要大市能保持此形態不變，技術上該有利於後市短期再進一步往上尋月內之新高。