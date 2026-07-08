自2001年「中銀十三行」重組合併以來，當年十三行的同事並未有各散東西，老總級高管定期有茶敍飯敍，成員行員工亦各自有定期聚餐活動。小妹剛預科畢業的第一份工就是由一位細叔伯介紹連「舖保」加入廣東省銀行，從初級文員做起。當年有感中資銀行亦開始重視學歷，遂於完成兩年合約後即申請出國留學進修，期望學成歸事業出路有更多選擇。 今年適逢重組第廿五周年， 省行舊同事難得再有緣再聚，筵開21席，曾經是每兩年一次的聚會。畢竟併入中銀香港已剛好1/4個世紀，當年高高在上的老總級高管們亦已晉級元老級別。

有舊同事有見香港人口極速老化，更忽發奇想，是否可以搞一間銀髮銀行？瞄準了市場機遇，需求明確，且已有現成的同事、現成的客戶及人脈資源，市場聚焦銀髮產品及服務，因應銀髮族的客觀條件，所有上班同事沒有KPI、工時不能超過6小時，開心快樂為主。 可行嗎？這是一個很有意思的構想。結合香港的市場環境和監管要求，這個「銀髮銀行」的構想在理念上極具前瞻性，但要在現實中落地，挑戰極大，可行性偏低。最大的障礙在於取得銀行牌照的巨額資本要求和嚴格監管，而「無KPI、工時6小時」的員工政策，則需要非常精巧的設計才能符合銀行的合規與盈利要求。

去年香港65歲以上人口已達178萬市場巨大。現有的「退休三寶」等產品未能完全滿足長者因資產流動性不足而產生的融資需求。市場正呼籲更多元化的退休理財、遺產規劃及「金融+養老」場景服務。儘管政府已成立「促進銀髮經濟工作組」，並鼓勵金融機構創新產品。然而核心障礙在於監管與資本的「硬門檻」，理想很豐滿，現實卻很骨感。 要把願景變為現實，需要在監管合規、商業模式與人力資源之間找到一個更務實的平衡點。